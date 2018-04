Poniżej możecie przedpremierowo zobaczyć fragment występu Rudej z sobotniego (7 kwietnia) odcinka programu "Twoja twarz brzmi znajomo".

Ruda jako Madonna w "Twoja twarz brzmi znajomo" /Maciej Zawada /Polsat

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników "Twoja twarz brzmi znajomo" jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

W roli jurora w dziewiątej edycji zadebiutował zwycięzca poprzedniej odsłony - Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), który zastąpił Bartka Kasprzykowskiego. Uczestników oceniają także mezzosporanistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka. Gospodarzami show pozostają Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

W programie udział biorą aktorzy Andrzej Młynarczyk (właśnie odszedł z "M jak miłość", grał policjanta Tomasza Chodakowskiego, występował także w "Rodzinie zastępczej", "Kryminalnych" i "Tańcu z gwiazdami"), Anna Guzik ("Pierwsza miłość", "Na Wspólnej", laureatka "Tańca z gwiazdami") i Iza Miko (uczestniczka "Azja Express") oraz wokalistki Natalia Krakowiak z Teatru Muzycznego Roma (brała udział w m.in. "The Voice of Poland", występowała w Studio Buffo) i Ruda, czyli Joanna Lazer z grupy Red Lips.

Skład programu uzupełniają wokaliści Filip Lato, uczestnik siódmej edycji "The Voice of Poland", znany ze współpracy z chórem Sound'n'Grace (przebój "100"), Janek Traczyk (programy "The Voice of Poland", "Must Be The Music", "Szansa na sukces", główna rola w musicalu "Piloci", Studio Accantus) i Krzysztof Szczepaniak (Studio Accantus, znany aktor dubbingowy).

Ruda po pięciu odcinkach zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem 125 pkt. W ub. tygodniu wygrała jako Renee Zellweger z filmu "Chicago" w przeboju "Roxie". Teraz wcieli się w królową popu Madonna w jednym z jej największych hitów - "Like a Virgin" z 1984 r.



W teledysku amerykańska wokalistka wystąpiła w m.in. charakterystycznej sukni ślubnej. Również pamiętny był występ w sukni ślubnej z gali MTV VMA.

Zobacz oryginalny teledysk "Like a Virgin" Madonny:

Clip Madonna Like A Virgin

Największym przebojem Red Lips jest nagrodzona opolską SuperJedynką piosenka "To co nam było" (ponad 32 mln odsłon). Grupa ma w dorobku dwie płyty: "To co nam było" (2013) i "Zmiana planu" (2016) oraz współpracę z m.in. Kozak System i zespołem Łobuzy.



