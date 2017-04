"Twoja twarz brzmi znajomo": Paweł Jasionowski powinien wygrać?

Fani programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w komentarzach dosadnie dają do zrozumienia, że Paweł Jasionowski został źle potraktowany przez jury.

Paweł Jasionowski jako lider grupy Rammstein /fot. Maciej Zawada /Polsat

W siódmej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" występują aktorka Joanna Jabłczyńska, wokalistki Monika Borzym i Kasia Popowska, aktorka teatralna Zofia Nowakowska, aktor Krzysztof Kwiatkowski, muzyk disco polo Paweł Jasionowski (Masters), aktor i wokalista Sławomir Zapała oraz aktor Jakub Świderski.

Reklama

Zmagania uczestników show ocenia jury w składzie: mezzosporanistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski, Katarzyna Skrzynecka i Bartek Kasprzykowski.

W sobotni wieczór (1 kwietnia) zobaczyliśmy piąty odcinek, w którym Paweł Jasionowski wcielił się w postać Tilla Lindemanna, wokalisty grupy Rammstein (w utworze "Amerika"). Jurorzy przyznali mu jednak zaledwie 11 punktów. Dodatkowe 5 pkt otrzymał jako bonus od innych uczestników (Zosia Nowakowska). To jednak dało Jasionowskiemu ostatnie, 6. miejsce ex aequo ze Sławomirem ("I'm Still Standing" Eltona Johna).



Wideo Paweł Jasionowski jako Rammstein - Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Widzowie nie kryli rozczarowani tak słabym wynikiem Jasionowskiego.

W klasyfikacji generalnej wokalista grupy Masters zajmuje obecnie 4. miejsce, ostatnie premiowane awansem do finału programu. Wiadomo już, że w następnej odsłonie pojawi się jako Macy Gray.

Clip Rammstein Amerika

Odcinek wygrała Kasia Popowska jako Christina Aguilera ("Beautiful"). To właśnie Popowska jest główną faworytką do zwycięstwa, minimalnie wyprzedzając Joannę Jabłczyńską.