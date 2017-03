"Twoja twarz brzmi znajomo": Krzysztof Kwiatkowski w ogniu krytyki

Krzysztof Kwiatkowski musiał przyjąć sporą krytykę po tym, jak widzom programu nie spodobało się jego wykonanie jednego z przebojów grupy Wham!

Krzysztof Kwiatkowski jako George Michael /Polsat

Utwór "Wake My Up Before You Go Go" pochodzi z płyty Wham! "Make It Big" z 1984 roku. Jest to jeden z najpopularniejszych numerów duetu George Michael - Andrew Ridgeley.

Z kompozycją w "TTBZ" zmierzył się aktor Krzysztof Kwiatkowski. Jego wykonanie piosenki nie wszystkim przypadło do gustu.



Internauci zarzucili gwiazdorowi braki wokalne i zadyszkę na scenie. Z drugiej strony chwalono jego podobieństwo do zmarłego Michaela.



Nieco lepiej Kwiatkowski wypadł w głosowaniu jurorów, gdzie uplasował się w środku stawki. W następnym odcinku aktor na scenie pojawi się jako Stachursky.



Pierwszy odcinek programu wygrała aktorka teatralna i musicalowa Zofia Nowakowska.