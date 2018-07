"Twoja twarz brzmi znajomo": Honorata Skarbek i Mateusz Ziółko oficjalnie

Jesienią na antenie Polsatu ma pojawić się dziesiąta, jubileuszowa edycja programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Jedną z uczestniczek ma być wokalistka Honorata Skarbek.

Honorata Skarbek pojawi się w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" AKPA

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników "Twoja twarz brzmi znajomo" jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.



Wiosną tego roku w dziewiątej edycji show w roli jurora zadebiutował zwycięzca poprzedniej odsłony - Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), który zastąpił Bartka Kasprzykowskiego. Uczestników oceniają także mezzosporanistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i KatarzynaSkrzynecka. Gospodarzami show pozostają Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

Ostatnią edycję wygrał wokalista Filip Lato, który zrobił furorę m.in. jako Czesław Niemen ("Sen o Warszawie" - ponad 730 tys. odsłon na kanale "TTBZ" i ponad 1 mln na profilu Polsatu).

Poznaliśmy dwa pierwsze oficjalnie ogłoszone nazwiska uczestników jubileuszowej odsłony.

W programie wystąpią wokalistka Honorata Skarbek, która w maju wydała swój nowy album "Sunset" i liczy na jego promocję w programie.



Przypomnijmy, że Skarbek ma na swoim koncie m.in. udział w drugiej edycji "Tańca z gwiazdami" w Polsacie.

Czwarty album Honoraty Skarbek promują dwa single - "Na koniec świata" oraz "Zasady".

Clip Honorata Skarbek Na koniec świata

Fryderyki 2018: Imponujący dekolt Honoraty Skarbek 1 5 Zobacz kreację Honoraty Skarbek na gali Fryderyki 2018 Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 5

Drugim ogłoszonym uczestnikiem jest Mateusz Ziółko, wokalista, pianista, autor muzyki i tekstów, laureat wielu nagród i wyróżnień.

Telewizyjna publiczność zna go dobrze, bo ma na koncie występy w m.in. "Mam talent" (finał pierwszej edycji), "Must Be The Music" (półfinał czwartej edycji), "The Voice of Poland" (zwycięstwo w trzeciej odsłonie).



W maju 2017 r. wydał debiutancką płytę "Na nowo", z której pochodzą single "W płomieniach", "Szkło" i "Bezdroża" (duet z Sylwią Grzeszczak).