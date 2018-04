Poniżej możecie przedpremierowo zobaczyć fragment występu Andrzeja Młynarczyka z sobotniego (21 kwietnia) odcinka programu "Twoja twarz brzmi znajomo".

Andrzej Młynarczyk jako Tadeusz Nalepa w "Twoja twarz brzmi znajomo" /Maciej Zawada /Polsat

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników "Twoja twarz brzmi znajomo" jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

Reklama

W roli jurora w dziewiątej edycji zadebiutował zwycięzca poprzedniej odsłony - Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), który zastąpił Bartka Kasprzykowskiego. Uczestników oceniają także mezzosporanistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka. Gospodarzami show pozostają Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

W programie udział biorą aktorzy Andrzej Młynarczyk (odszedł z "M jak miłość", grał policjanta Tomasza Chodakowskiego, występował także w "Rodzinie zastępczej", "Kryminalnych" i "Tańcu z gwiazdami"), Anna Guzik ("Pierwsza miłość", "Na Wspólnej", laureatka "Tańca z gwiazdami") i Iza Miko (uczestniczka "Azja Express") oraz wokalistki Natalia Krakowiak z Teatru Muzycznego Roma (brała udział w m.in. "The Voice of Poland", występowała w Studio Buffo) i Ruda, czyli Joanna Lazer z grupy Red Lips.

Skład programu uzupełniają wokaliści Filip Lato, uczestnik siódmej edycji "The Voice of Poland", znany ze współpracy z chórem Sound'n'Grace (przebój "100"), Janek Traczyk (programy "The Voice of Poland", "Must Be The Music", "Szansa na sukces", główna rola w musicalu "Piloci", Studio Accantus) i Krzysztof Szczepaniak (Studio Accantus, znany aktor dubbingowy).

Andrzej Młynarczyk (wkrótce prawdopodobnie ponownie zobaczymy go w "M jak miłość") po sześciu odcinkach zajmuje ostatnie miejsce z dorobkiem 90 pkt. W tej edycji aż trzykrotnie otrzymał najmniejszą liczbę punktów - najgorzej oceniono jego kreację jako Pana Wołodyjowskiego w odcinku filmowym, kiedy to wszyscy jurorzy przyznali mu po zaledwie jednym punkcie.

Wszystko o "M jak miłość" w serwisie ŚwiatSeriali.pl!

Teraz aktor wcieli się w Tadeusza Nalepę w przeboju "Kiedy byłem małym chłopcem" jego grupy Breakout. Oryginalne nagranie pochodzi z płyty "Blues" uznawanej za największe osiągnięcie Breakoutu, a także za jeden z najlepszych albumów w historii polskiego blues rocka.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Młynarczyk jako Tadeusz Nalepa w "Twoja twarz brzmi znajomo" Polsat