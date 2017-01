"Twoja twarz brzmi znajomo": 7-letnia Xia Vigor jako Taylor Swift podbija sieć

​Xia Vigor to 7-letnia uczestniczka filipińskiej odsłony "Twoja twarz brzmi znajomo". Dziewczynka podbija sieć swoją metamorfozą i wykonaniem utworu "You Belong To Me" Taylor Swift.

Xia Vigor jako Taylor Swift /

7-letnia Xia Vigor (naprawdę nazywa się Xiamara Sophia Vigor) to uczestniczka filipińskiej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" dedykowanej dzieciom.

Reklama

Dziewczynka w jednym z odcinków wcieliła się w postać Taylor Swift. Siedmiolatka przeszła wielką metamorfozę, by przypominać amerykańską wokalistkę.

Na scenie zaprezentowała się w nagrodzonym Grammy przeboju Swift "You Belong With Me" z 2008 roku.

Zobacz występ 7-latki w "Twoja twarz brzmi znajomo":



Wideo Your Face Sounds Familiar Kids: Xia Vigor as Taylor Swift - You Belong With Me

Xia zachwyciła nie tylko jurorów programu, ale także internautów z całego świata, którzy postanowili sprawić, by występ 7-latki zobaczyła sama Taylor Swift.

"Chcę podziękować Swifties za ogromne wsparcie. Kochamy was!" - napisała dziewczynka na Twitterze.

Xia Vigor w swoim kraju zyskała popularność dzięki udziałowi w innym programie - "Mini Me 2" - w którym odgrywała sobowtóra Seleny Gomez.

Zdjęcie Taylor Swift /Jason Kempin /Getty Images

Clip Taylor Swift You Belong With Me

Sprawdź tekst utworu "You Belong With Me" w serwisie Teksciory.pl!