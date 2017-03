TVN użył wizerunku Oxona bez jego zgody? Raper żąda rekompensaty

Krakowski raper Oxon poczuł się urażony 616. odcinkiem paradokumentalnego serialu "Szpital", w którym jeden z bohaterów epizodu miał go przypominać. Muzyk uważa, że jego wizerunek został wykorzystany bez pozwolenia.

Oxon w teledysku Vixena "Smart Fucking Phone" /

1 marca telewizja TVN wyemitowała 616. odcinek serialu "Szpital", w którym pokazano postać rapera o pseudonimie Okson. Na początku paradokumentu lektor przytoczył fikcyjną historię trzech nastolatek, które chciały dostać się na zamkniętą imprezę jednego z hiphopowych składów. Jedna z bohaterek spadła z ogrodzenia i złamała sobie rękę. Druga, której udało się przedostać za kulisy, została zgwałcona przez pracowników ekipy technicznej.

Reklama

Już w trakcie emisji odcinka na profilu prawdziwego rapera Oxona, pojawiły się komentarze jego fanów, że TVN wykorzystało wizerunek wykonawcy bez pytania.



Oxon to pochodzący z Krakowa raper znany ze składu Hipocentrum (w jego skład wchodzą również Penx, Kojot, Bazi). Na swoim koncie ma mixtape "Z tym będzie Ci jeszcze łatwiej", dwie EP-ki ("Trzypak #1" i "Słuchaj mnie") oraz album "Supermoce".

W trakcie dotychczasowej działalności współpracował m.in. z Vixenem, Patokalipsa, Tuszem na Rękach, Kajmanem, Pawbeatsem, Słoniem i wieloma innymi raperami. Jako support występował przed m.in. DonGuralesko, Dinalem, Eldo, Małpą, O.S.T.R-em, Pyskatym, Rasmentalismem, W.E.N.A., Te-Trisem, Tym Typem Mesem, VNM-em i Zeusem.

Wideo Oxon - Zakładam maskę (prod. Matt Wyrzykowski) OFFICIAL VIDEO [SUPERMOCE LP 2015]

Sprawdź tekst utworu "Zakładam maskę" w serwisie Teksciory.pl!

Clip Vixen Smart Fucking Phone - ft. Oxon prod. Got Barss

Sprawdź tekst utworu "Smart Fucking Phone" w serwisie Teksciory.pl!

Raper po obejrzeniu programu w sieci wystosował oświadczenie:

"Dnia 1.03.2017 r. na antenie TVN został wyemitowany 616. odcinek serialu paradokumentalnego 'Szpital', w którym to trzy nastolatki próbowały dostać się na zaplecze koncertu krakowskiego rapera Tomka, pseudonim 'Okson', którego wizerunek wyraźnie nawiązuje do komiksów (bluza, biżuteria). Jedna z dziewczyn złamała rękę, a druga została zgwałcona przez ekipę techniczną zespołu, co zostało wyraźnie zaznaczone przez lektora.



Liczba pojawiających się podobieństw pomiędzy mną a przedstawioną postacią wyklucza zbieg okoliczności, a wydźwięk odcinka godzi w moje dobro osobiste. Nikt z ekipy produkcyjnej nie kontaktował się ze mną, czy też z moim menedżerem celem zapytaniem o zgodę na użycie mojego wizerunku. Do momentu emisji odcinka nie wiedziałem, że będę zmuszony poradzić sobie z takim problemem, szczególnie w tak dużej skali" - napisał raper.



Zdjęcie Obsada serialu "Szpital" / FOKUSMEDIA.COM.PL/NEWSPIX.PL / TVN

W związku z zaistniałą sytuacją, czuję się zobowiązany, by wyraźnie zaznaczyć, że takie incydenty nigdy nie miały miejsca na naszych koncertach. Co więcej, chcę Was poinformować, że w dniu dzisiejszym wysłałem pismo do TVN z prośbą o usunięcie odcinka i stosowną rekompensatę za poniesione szkody" - czytamy.



Oxon zachęcił również do podawania dalej informacji o sytuacji w serialu. W ciągu niecałej dobry post zdobył 2,9 tys. reakcji, udostępniono go ponad 700 razy, a także 215 razy skomentowano.



W większości przypadków jego fani poparli decyzję o walczenie o swoje prawa. Pojawiły się jednak opinie, że raper próbuje w łatwy sposób zdobyć pieniądze od stacji telewizyjnej. Inni zachęcali Oxona do nagrania dissu na TVN.

Raper zapewnił, że gdy dostanie odpowiedź od producentów programu, natychmiast ją opublikuje.



***Zobacz materiały o podobnej tematyce***