​Tulia: Od Depeche Mode do Festiwalu w Opolu

W piątek 25 maja swój debiutancki album wydaje grupa Tulia, o której zrobiło się głośno za sprawą folkowej wersji utworu "Enjoy the Silence" Depeche Mode.

Tulia na okładce debiutanckiej płyty /Universal Music Polska

Grupę Tulia tworzą Joanna Sinkiewicz, Dominika Siepka, Patrycja Nowicka i Tulia Biczak. "Wszystkie jesteśmy z zespołów pieśni i tańca ze Szczecina. Tam się poznałyśmy" - wyjaśnia Biczak.

Clip Tulia Enjoy The Silence (DEPECHE MODE folk cover)

Cztery dziewczyny robią błyskawiczną karierę. W październiku 2017 r. Depeche Mode opublikował na swoim facebookowym profilu niezwykłą, folkową wersję przeboju "Enjoy the Silence".

Wielu komentujących zachwyconych coverem nalegało, by wokalistki nagrały kolejne utwory w tej stylistyce. W ten sposób narodził się zespół łączący klasyczne głosy charakterystyczne dla muzyki ludowej oraz najnowocześniejszą produkcję muzyczną.



Kolejnym utworem kwartetu była przejmująca interpretacja utworu "Nieznajomy" Dawida Podsiadły, która ponownie oczarowała fanów muzyki oraz samego autora oryginalnej wersji. Słuchacze z całego świata zachwycają się talentem wokalistek, magią atmosfery klipu i przede wszystkim polską kulturą.

Teledysk "Nieznajomy" w wykonaniu grupy Tulia w ciągu dwóch miesięcy zanotował ponad 5 mln odsłon. Dodajmy, że oryginał przez cztery lata od premiery może się pochwalić wynikiem ponad 15 mln.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tulia Nieznajomy

Na debiutancki album Tulii trafiły przede wszystkim nowe wersje utworów takich artystów jak Obywatel GC, Wilki, O.N.A, Seweryn Krajewski, Stan Borys, Ania Dąbrowska, Kayah & Bregović, Maanam czy właśnie Dawid Podsiadło. Dziewczyny z Tulii nie chcą jednak ograniczać się do interpretacji tylko cudzego repertuaru, w związku z tym nie zabrakło też własnych kompozycji.

Wideo Tulia o coverze Depeche Mode (Dzień Dobry TVN/x-news)

Pierwszym z autorskich utworów jest singel "Jeszcze cię nie ma". Opowiada m.in. o naszych podświadomych pragnieniach, o zamiarach. O tęsknocie do kogoś lub czegoś nieuchwytnego. Słychać w nim wiarę w to, że ta nieuchwytna rzecz da wszystko, czego potrzebujemy, da spełnienie. Czy to miłość? Czy to marzenie? Czy to pierwiastek duchowy? Może zwykła, codzienna rzecz, czy gest? Ta jedna mała rzecz dla słuchacza może być tym, czego akurat potrzebuje.

"Ten utwór jest dla nas szczególny. Jest pierwszy i wyjątkowy, nieoczywisty. Towarzyszy mu teledysk, który powstał w przepięknym miejscu, gdzie wszystkie czułyśmy niesamowity klimat naszej kultury. Pokazane w nim obrazy mogą pomóc w rozbudzeniu wyobraźni na temat dźwięków, które staramy się oddać w naszych utworach i interpretacjach" - opowiadają wokalistki z zespołu Tulia.

Autorkami piosenki są Nadia Dalin (muzyka) i Sonia Krasny (tekst).

Clip Tulia Jeszcze cię nie ma

Tulia z "Jeszcze cię nie ma" wystąpi w konkursie Premiery podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu (sobota 9 czerwca).

"To będzie dopiero nasz drugi występ publiczny. Pierwszy raz miałyśmy okazję wystąpić na Fryderykach" - mówi Tulia Biczak.

Wersja rozszerzona płyty dostępna tylko w Empiku zawiera dodatkowo cztery utwory - wspomniany "Enjoy the Silence" Depeche Mode, "Jaskółka uwięziona" Stana Borysa, "Nothing Else Matters" grupy Metallica oraz "Zazdrość" (a capella live in studio) Hey.