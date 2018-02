Tulia i "Nieznajomy" Dawida Podsiadły. Zobacz teledysk w Interii

Na stronach Interii możecie premierowo zobaczyć teledysk "Nieznajomy" nagrany przez zespół Tulia, który zrobił furorę folkowym coverem "Enjoy the Silence" Depeche Mode.

Tulia w teledysku "Nieznajomy" /materiały prasowe

W październiku 2017 r. facebookowy profil Depeche Mode został przejęty przez fanów z całego świata. Furorę zrobił filmik wrzucony przez fankę ze Szczecina, która wraz z folkowym Zespołem Pieśni i Tańca Szczecinianie zaprezentowała własną wersję przeboju "Enjoy the Silence". Amatorskie wideo na Youtube wyświetlono ponad pół miliona razy.

Okazuje się, że pomysłodawczyni Tulia Biczak wraz z Joanną Sinkiewicz, Dominką Siepką i Patrycją Nowicką (wszystkie mają muzyczne wykształcenie, a kariery zaczynały w zespołach ludowych pieśni i tańca) stworzyły zespół Tulia.

Twórczość kwartetu to "połączenie klasycznych białych głosów charakterystycznych dla polskiej muzyki ludowej wspomaganej najnowocześniejszą produkcją muzyczną tkwiącą korzeniami gdzieś pomiędzy brzmieniami znanymi z albumów takich artystów jak Nick Cave, Dead Can Dance, David Szlvian, Bon Iver, czy Jan Garbarek. Całość uzupełniają absolutnie unikatowe tradycyjne instrumenty o tak ekscentrycznych nazwach jak suka biłgorajska, lira korbowa czy piszczałka wielkanocna" - czytamy.

W najbliższych tygodniach gotowa będzie debiutancka płyta zespołu Tulia. Wokalistki poza przygotowaniem własnych wersji nagrań Metalliki, Kate Bush, Leonarda Cohena, R.E.M. czy Coldplay pracują też nad własnymi kompozycjami.

- Po zaskakującym sukcesie utworu "Enjoy The Silence" Depeche Mode zastanawiałyśmy się co dalej. Szukałyśmy pomysłów i po przegadanych nocach wszystkie stwierdziłyśmy, że utworu które chciałybyśmy śpiewać po prostu musimy kochać, musimy do nich mieć emocjonalny stosunek, śpiewając je musimy mieć gęsią skórkę - opowiadają Interii wokalistki.

- Dlatego śpiewamy m.in. utwory takich wykonawców jak Metallica, Coldplay, Kate Bush, czy R.E.M., a jednym pierwszych utworów, które wybrałyśmy był "Nieznajomy" Dawida Podsiadło. Wszystkie uwielbiamy piosenki Dawida. Ale ten utwór szczególnie, jest majestatycznie piękny i wzniosły, a lira korbowa którą dodałyśmy nadaje w naszej wersji niesamowitego klimatu tajemniczości. Bardzo chcemy by nasze autorskie kompozycje, które pokażemy światu niebawem też były intrygujące i piękne - dodają.

Za muzykę, produkcję, wizerunek, wideo oraz menedżment odpowiada grupa producencka Public Image.

- Ekipa realizująca teledysk z Public Image zabrała nas na dzień przed wigilią w okolice Bystrzycy Kłodzkiej gdzie panowała piękna zima. Nasze ludowe stroje na tle zaśnieżonych pól wyglądają pięknie, a w klipie czuć przedziwną atmosferę tajemnicy z oryginalnej wersji utworu Dawida. Bardzo chcemy by nasza muzyka ładnie "wyglądała" w obrazie. Chyba nam się to udało. Mamy nadzieję... - mówią nam wokalistki grupy Tulia.

Oryginalna wersja piosenki "Nieznajomy" pochodzi z drugiej płyty Dawida - "Comfort and Happiness" z 2013 r. Współautorami nagrania wraz z wokalistą są Karolina Kozak (tekst) i Bogdan Kondracki (muzyka).

