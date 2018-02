Tulia coveruje utwór "Nieznajomy". Dawid Podsiadło komentuje

"Też muszę w tej sprawie zabrać głos" - napisał na Facebooku Dawid Podsiadło, komentując folkowy cover utworu "Nieznajomy" wykonany przez zespół Tulia.

Kadr z klipu "Nieznajomy" /

Tulia to zespół powstały z inicjatywy Tulii Biczak, którą wspierają Joanna Sinkiewicz, Dominka Siepka i Patrycja Nowicka (wszystkie mają muzyczne wykształcenie, a kariery zaczynały w zespołach ludowych pieśni i tańca). Impulsem do założenia grupy był sukces folkowego coveru "Enjoy the Silence", który zrobił wrażenie na samych członkach Depeche Mode.

Reklama

- Po zaskakującym sukcesie utworu "Enjoy The Silence" Depeche Mode zastanawiałyśmy się co dalej. Szukałyśmy pomysłów i po przegadanych nocach wszystkie stwierdziłyśmy, że utwory które chciałybyśmy śpiewać po prostu musimy kochać, musimy do nich mieć emocjonalny stosunek, śpiewając je musimy mieć gęsią skórkę - opowiadają Interii wokalistki.

Taką piosenkę okazał się być singel Dawida Podsiadły "Nieznajomy". Jak się okazało, wersja utworu spodobała się samemu Dawidowi.

"Wszyscy mi wysyłają, wiadomości, linki, insta, Facebooki, YouTube, artykuły o tym piszą, no to też muszę w tej sprawie zabrać głos" - napisał Podsiadło na swoim profilu na Facebooku i kontynuował - "Pięknie hipnotyzujący ten cover. Ogromny szacunek za video. Widać, że poświecono temu mnóstwo pracy i pasji i to ogromnie doceniam. Efekt jest wspaniały, bardzo poruszające i po prosu piękne. Przyjemnie posłuchać takiego Nieznajomego. Tulia wysyłam dużo dobrej energii. Magia".

Za muzykę, produkcję, wizerunek, wideo oraz menedżment odpowiada grupa producencka Public Image.

- Ekipa realizująca teledysk z Public Image zabrała nas na dzień przed wigilią w okolice Bystrzycy Kłodzkiej gdzie panowała piękna zima. Nasze ludowe stroje na tle zaśnieżonych pól wyglądają pięknie, a w klipie czuć przedziwną atmosferę tajemnicy z oryginalnej wersji utworu Dawida. Bardzo chcemy by nasza muzyka ładnie "wyglądała" w obrazie. Chyba nam się to udało. Mamy nadzieję... - mówią nam wokalistki grupy Tulia.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tulia Nieznajomy

Sprawdź tekst utworu "Nieznajomy" w serwisie Teksciory.pl!

Oryginalna wersja piosenki "Nieznajomy" pochodzi z drugiej płyty Dawida - "Comfort and Happiness" z 2013 r. Współautorami nagrania wraz z wokalistą są Karolina Kozak (tekst) i Bogdan Kondracki (muzyka).



Clip Dawid Podsiadło Nieznajomy

Twórczość kwartetu to "połączenie klasycznych białych głosów charakterystycznych dla polskiej muzyki ludowej wspomaganej najnowocześniejszą produkcją muzyczną tkwiącą korzeniami gdzieś pomiędzy brzmieniami znanymi z albumów takich artystów jak Nick Cave, Dead Can Dance, David Szlvian, Bon Iver, czy Jan Garbarek. Całość uzupełniają absolutnie unikatowe tradycyjne instrumenty o tak ekscentrycznych nazwach jak suka biłgorajska, lira korbowa czy piszczałka wielkanocna" - czytamy.

W najbliższych tygodniach gotowa będzie debiutancka płyta zespołu Tulia. Wokalistki poza przygotowaniem własnych wersji nagrań Metalliki, Kate Bush, Leonarda Cohena, R.E.M. czy Coldplay pracują też nad własnymi kompozycjami.