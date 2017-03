Trudne początki Jennifer Lopez: Jadłam jeden kawałek pizzy dziennie

​W jednym z ostatnich wywiadów Jennifer Lopez opowiedziała, jak wyglądało jej życie zanim stała się sławna i bogata. "Jadłam tylko jeden kawałek pizzy dziennie" - wyznała wokalistka.

Jennifer Lopez wspomina początek swojej kariery /Alberto E. Rodriguez /Getty Images

Jennifer Lopez to latynoska wokalistka i aktorka, która wychowała się w nowojorskim Bronksie, w rodzinie emigrantów z Portoryko. Odkąd skończyła cztery lata, marzyła o tym, by być "kimś". W wieku piętnastu lat obiecała sobie, że zdobędzie sławę i zaczęła intensywnie uczyć się tańca.

W jednym z ostatnich wywiadów Lopez zdradziła, że zanim zyskała światową sławę, jej codzienność wcale nie wyglądała kolorowo. Pod koniec lat 80. wokalistka znalazła się w trudnej sytuacji, a nawet przymierała głodem.

"Jadłam tylko jeden kawałek pizzy dziennie, żadnych śniadań, żadnych obiadów. Zjadałam koło szóstej wieczorem, żeby trzymało mnie aż do następnego dnia. Tak żyłam po tym, jak wyprowadziłam się z domu mojej mamy, a zrobiłam to na kilka lat przed tym, jak dostałam swoją pierwszą poważną pracę" - wspominała gwiazda.

Zanim przed Lopez otworzyły się drzwi światowej kariery, występowała w chórkach i baletach w tle broadwayowskich musicali oraz w teledyskach. Pojawiła się między innymi u Puff Daddy'ego (obecnie Diddy) i Janet Jackson.

Jako wokalistka J.Lo zadebiutowała w 1999 roku. Wówczas ukazał się jej pierwszy album zatytułowany "On The 6". Płyta odniosła ogromny sukces, znajdując tylko w USA, ponad 5 milionów nabywców. Tytuł albumu pochodzi od numeru pociągu, którym Jennifer dojeżdżała do centrum na przesłuchania i lekcje tańca. Tak właśnie zaczęła swą podróż. W "chybotliwym wagoniku metra", jak określiła go artystka.

"Nie zamieniłabym tego za nic w świecie" - mówi dzisiaj Lopez, wspominając swój start.

Wokalistka podkreśliła również, że nigdy nie zapomni o swoich skromnych początkach, bo to pozwala jej rozumieć przyziemne problemy ludzi, którzy liczą na odniesienie sukcesu. A takich, młodych adeptów sztuki tanecznej, Jennifer Lopez oceniać będzie w programie "World of Dance", którego została jurorką. To talent show, który swoimi zasadami przypomina "You Can Dance".

Oprócz gwiazdy tancerzy oceniać będą Ne-Yo, Derek Hough oraz Jenna Dewan Tatum. Premiera programu zaplanowana została na 8 maja. Jego zwycięzca zgarnie milion dolarów.

Jennifer Lopez w poprzednich latach była jurorką programu "American Idol".