Tragiczny wypadek Adrenaline Mob: Piekło na ziemi

"Dosłownie doświadczyliśmy piekła na ziemi" - tak komentuje zdruzgotany Mike Orlando, gitarzysta grupy Adrenaline Mob, tragiczny wypadek, w którym zginął basista tej heavymetalowej formacji - David Zablidowsky.

David Zablidowsky (Adrenaline Mob) zginął w wypadku /oficjalna strona wykonawcy

Do tragicznego zderzenia doszło w piątek (14 lipca) na autostradzie w pobliżu Micanopy w stanie Floryda. Autokar, którym podróżowali muzycy Adrenaline Mob, zatrzymał się na poboczu, by naprawić zepsutą oponę. Razem z nim zatrzymał się samochód z przyczepą, w którym jechali gitarzysta Mike Orlando i perkusista Jordan Cannata. Wówczas w oba pojazdy uderzyła ciężarówka. Do szpitala trafiło w sumie siedem osób, jedna z nich jest w stanie krytycznym. Ofiarą śmiertelną jest basista David Zablidowsky.

Reklama

Zablidowsky dołączył do Adrenaline Mob na początku tego roku. Wcześniej wspierał na scenie Trans-Siberian Orchestra, Joan Jett And The Blackhearts i Jeffa Scotta Soto. Grał także na płytach m.in. Joe Lynn Turnera, byłego wokalisty Rainbow i Deep Purple, oraz grupy Seven Wiser.

Basista wraz ze swoim starszym bratem Pauliem współtworzył grupę ZO2, który w 2004 r. otwierał koncerty na wspólnej trasie Kiss i Poison "Rock The Nation" w USA.



Swoje oświadczenia w mediach społecznościowych opublikowali poważnie ranni w wypadku trzej pozostali muzycy Adrenaline Mob: wokalista Russell Allen (Symphony X), Mike Orlando i Jordan Cannata. Ten ostatni do zespołu dołączył w 2016 r.

"Przepełniony smutkiem" Allen podziękował za pomoc żołnierzowi, który pomógł mu wyciągnąć kierowcę z wraku autokaru i opatrzyć jego rany.

"Nie mogę nie zacząć od podziękowań za wasze modlitwy i dobre myśli. Próbuję sobie z tym wszystkim poradzić, fizycznie i psychicznie... Dosłownie doświadczyliśmy piekła na ziemi... Kocham cię, Dave, tęsknię za tobą bardziej, niż słowa mogą to wyrazić. Byłeś jedną z najlepszych dusz, które kiedykolwiek poznałem" - napisał Mike Orlando.

Jordan Cannata przekazał kondolencje dla rodziny Davida Zablidowsky'ego i jego najbliższych. Podziękował też za modlitwy, słowa wsparcia i otuchy.

Wideo I-75 Southbound Lanes Blocked Due To Fatal Crash Near Micanopy

Grupa Adrenaline Mob promowała obecnie na trasie wydany na początku czerwca trzeci album "We The People". To pierwszy materiał kwartetu, na którym zagrali Zablidowsky i Cannata.

Clip Adrenaline Mob King Of The Ring

Przez zespół z Nowego Jorku przewinęli się m.in. Mike Portnoy (były perkusista Dream Theater), John Moyer (basista Disturbed) i zmarły na atak serca w marcu 2015 r. perkusista A.J. Pero (Twisted Sister).