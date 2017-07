Tragiczny wypadek Adrenaline Mob. Nie żyje David Zablidowsky

Basista David Zablidowsky z metalowej grupy Adrenaline Mob zginął w tragicznym wypadku na autostradzie w pobliżu Micanopy w stanie Floryda. W autobus, którym podróżowali muzycy uderzyła ciężarówka.

Do tragicznego zderzenia doszło w piątek (14 lipca). Do szpitala trafiło sześć osób, trzy z nich są w stanie krytycznym. Ofiarą śmiertelną jest basista David Zablidowsky.

Podróżujący z zespołem Robert Dressler, dźwiękowiec Adrenaline Mob, powiedział serwisowi Gainesville.com, że usłyszał huk, gdy ciężarówka uderzyła w ich autobus.

Heavymetalowa formacja w piątek miała grać w miejscowości St. Petersburg na Florydzie.

Zablidowsky dołączył do Adrenaline Mob na początku tego roku. Wcześniej wspierał na scenie Trans-Siberian Orchestra, Joan Jett And The Blackhearts i Jeffa Scotta Soto.

Basista wraz ze swoim starszym bratem Pauliem współtworzył grupę ZO2, który w 2004 r. otwierał koncerty na wspólnej trasie Kiss i Poison "Rock The Nation" w USA.



"Razem z moją rodziną jesteśmy zszokowani tragicznymi informacjami o odejściu Davida. Dziś została nam zabrana część naszych serc. Proszę was o czas i przestrzeń dla naszej żałoby. Dziękujemy za wasze dobre myśli i modlitwy" - napisał na Facebooku Paulie Zablidowsky.

David Zablidowsky grał na płytach m.in. Joe Lynn Turnera, byłego wokalisty Rainbow i Deep Purple, oraz grupy Seven Wiser.

Grupa Adrenaline Mob promowała obecnie na trasie wydany na początku czerwca trzeci album "We The People". To pierwszy materiał kwartetu, na którym zagrali Zablidowsky i perkusista Jordan Cannnata. Na czele formacji stoją wokalista Russell Allen (Symphony X) i gitarzysta Mike Orlando.

Przez zespół z Nowego Jorku przewinęli się m.in. Mike Portnoy (były perkusista Dream Theater), John Moyer (basista Disturbed) i zmarły na atak serca w marcu 2015 r. perkusista A.J. Pero (Twisted Sister).