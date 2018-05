Top of the Top Festival Sopot w sierpniu. Koncerty pokaże TVN

W sierpniu w Operze Leśnej w Sopocie odbędzie się druga po reaktywacji edycja Top of the Top Festival Sopot. Tym razem na scenie wystąpią także zagraniczne gwiazdy, co oznacza powrót do międzynarodowej formuły festiwalu.

Edyta Górniak była jedną z gwiazd Top of the Top Festival Sopot w 2017 r. AKPA

Międzynarodowy Sopot Festival od 2012 roku współorganizowała Telewizja Polsat. Impreza odbywała się zawsze pod koniec sierpnia. Pierwsze dwie edycje w Polsacie (w 2012 i 2013 roku) odbyły się pod marką Sopot Top of the Top Festival. Ich główną częścią był koncert wykonawców zagranicznych, którzy sprzedali najwięcej płyt w swoich krajach. Był to pomysł poprzedniego wieloletniego dyrektora impresariatu stacji Marcina Perzyny.

Po tym jak na początku 2014 roku Perzyna odszedł z Polsatu, stacja zrezygnowała z koncertu Top of the Top i zmieniła nazwę sierpniowego widowiska na Polsat Sopot Festival. Ostatecznie z imprezy zrezygnowano w lipcu 2015 roku.

W 2017 r. Sopot Festival powrócił do Opery Leśnej, a dwa dni koncertów pokazał TVN. Na scenie wystąpili m.in. Edyta Górniak, Kayah, Andrzej Piaseczny, Margaret, LemON, Michał Szpak, Natalia Szroeder, Kombii, Anna Wyszkoni, Blue Cafe, Cleo, Mesajah, Kasia Kowalska, Natalia Nykiel, Wanda i Banda, Feel, Pectus, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Bracia, Oddział Zamknięty, Kobranocka, De Mono, Rafał Brzozowski, Izabela Trojanowska, Gabriel Fleszar i Kuba Molęda.

Średnia widownia w 2017 r. wyniosła 1,64 mln osób.



Na razie nie jest znany termin i szczegóły tegorocznej edycji - wiadomo, że pojawią się zagraniczni uczestnicy.



Wirtualnemedia.pl informują, że festiwal potrwa trzy dni - od piątku do niedzieli (dwa dni koncertów plus kabareton).



