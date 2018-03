Tool naprawdę nagrywa nową płytę. Co już wiemy?

Wpis na facebookowym profilu grupy Tool zelektryzował miliony fanów na całym świecie - co wiemy o następcy "10,000 Days" z maja 2006 r.?

Maynard James Keenan pracuje nad nowym albumem grupy Tool /Steven Ferdman /Getty Images

Kwartet rodem z Los Angeles obecnie jest uznawany za pierwszoplanową grupę ciężkiego rocka. Jej twórczość wymyka się jednoznacznemu szufladkowaniu, a w muzyce Amerykanów można znaleźć elementy m.in. progresywnego rocka, alternatywnego metalu czy psychodelii.

Reklama

Spore kłopoty sprawia też towarzysząca zespołowi otoczka (tajemniczość muzyków, wieloznaczność interpretacji tekstów, niezwykle ciekawa wizualna oprawa koncertów, płyt i teledysków). Niektórzy krytycy wprost stawiają Tool w roli następców King Crimson, pionierów progresywnego rocka z lat 70. XX wieku.

Dorobek grupy to zaledwie cztery pełnometrażowe płyty - "Undertow" (1993), "Aenima" (1996), "Lateralus" (2001) i "10,000 Days" (2006). Każda z nich w USA pokryła się przynajmniej raz platyną, a dwie ostatnie docierały do szczytu amerykańskiej listy przebojów.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tool Schism

O nowym materiale słyszeliśmy wielokrotnie w ciągu ostatniej dekady z ust muzyków. Wreszcie na Facebooku pojawił się post, w którym oficjalnie potwierdzono, że grupa szykuje wreszcie nowy album.

"Po latach pisania i aranżowania (oraz ponownego aranżowania) mogę ogłosić, że chłopaki przenieśli się do głównego studia, gdzie na poważnie rozpocznie się proces nagrywania na kolejny album" - czytamy.

Z zespołem ponownie pracuje Joe Barresi, który zajmował się inżynierią dźwięku i miksami płyty "10,000 Days". Barresi ma na koncie również pracę w studiu z m.in. Queens Of The Stone Age, Melvins, Coheead And Cambria, Apocalyptica, Bad Religion, Avenged Sevenfold, Kyuss, L7 i Monster Magnet. Współpracował również z innymi projektami pobocznymi muzyków Tool - Volto! i Puscifier.







Na razie nie są znane dalsze szczegóły - wiadomo za to, że 20 kwietnia ukaże się pierwsza po 14 latach studyjna płyta A Perfect Circle. Na czele tej grupy stoi Maynard James Keenan, wokalista Tool.