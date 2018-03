​Toni Braxton świętuje 25-lecie kariery nowym albumem "Sex and Cigarettes"

W piątek 23 marca ukazał się album "Sex and Cigarettes" świętującej 25-lecie kariery Toni Braxton.

Toni Braxton wraca /Mike Windle /Getty Images

Toni Braxton, autorka megahitu "Un-Break My Heart", siedmiokrotna laureatka Grammy i gwiazda z wieloma milionami sprzedanych płyt, wraca z pierwszym solowym wydawnictwem od blisko dekady.

Longplay zatytułowany "Sex and Cigarettes" ukazał się 23 marca. Jest to dziewiąty album w karierze wokalistki i pierwszy od czasu nagrodzonego Grammy "Love, Marriage & Divorce" (2014) zrealizowanego wspólnie z Babyface'em. W tym roku Toni Braxton obchodzi 25-lecie kariery.

"Sex and Cigarettes" zwiastował wydany we wrześniu 2017 roku singel "Deadwood", który dotarł na szczyt listy radia Urban AC. Na kolejny utwór promujący płytę Toni Braxton wybrała "Long As I Live". W zestawie znajdzie się również duet z Colbie Caillat ("My Heart").

Clip Toni Braxton Deadwood