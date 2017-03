Tommy Page nie żyje. Wokalista i kompozytor miał 46 lat

W wieku 46 lat samobójstwo popełnił amerykański wokalista i kompozytor Tommy Page.

Tommy Page miał 46 lat

Największym przebojem Tommy'ego Page'a był utwór "I'll Be Your Everything" z 1990 r. Piosenka dotarła do szczytu amerykańskiej listy singli.

Współtwórcami nagrania byli Jordan Knight i Danny Wood z New Kids On The Block (Page towarzyszył wówczas grupie na trasie).

Jako 18-latek zadebiutował tytułowym utworem do filmu "Shag". W 1988 r. ukazała się jego pierwsza płyta zatytułowana po prostu "Tommy Page".

W sumie Page wydał siedem płyt studyjnych. Potem jako producent wykonawczy w Reprise Records (część koncernu Warner Bros) pomagał w rozwoju karier Michaela Buble, Alanis Morissette, Josha Grobana i Green Day.



Informację o samobójstwie wokalisty i kompozytora potwierdzili szefowie magazynu "Billboard" (Page pracował tam jako wydawca w latach 2011-13).



Tommy Page wraz ze swoim mężem Charliem wychowywał trójkę dzieci.