Tomasz Niecik na Dzikim Zachodzie ("Mega gość")

Zobaczcie, co się działo na planie najnowszego teledysku Tomasza Niecika, uczestnika programu "Agent - Gwiazdy".

Tomasz Niecik bierze udział w show "Agent - Gwiazdy" /Tricolors /East News

Tomasz Niecik jest jedną z największych gwiazd disco polo. Jego najbardziej znane utwory to "Cztery osiemnastki", "Kawalerzy", "Całuj mnie", "Z miliona gwiazd".

Reklama

Obecnie wokalistę można oglądać w drugiej edycji show TVN "Agent - Gwiazdy". Zdjęcia do programu realizowane były w Argentynie.

To właśnie jedno z zadań w "Agencie" zainspirowało Niecika do nakręcenia teledysku do piosenki "Mega gość".

"Pomyślałem sobie, że takiego klipu jeszcze nie miałem. Jak byłem w Argentynie w 'Agencie', to bardzo mi się spodobało to zadanie, jak nas gauczo łapało" - opowiada na planie ekipie "Dzień dobry TVN".

Wideo Tomasz Niecik szeryfem: "Mega gość" (Dzień Dobry TVN/x-news)

"'Agent' dał mi bardzo dużo, bo gdzie nie wyjdę, gdzie się nie zjawię, to ludzie chcą, abym był gościem na miejscu VIP - jestem teraz taki rozchwytywany" - cieszy się Niecik.