Tom Petty: Ujawniono przyczynę śmierci legendarnego rockmana

Przypadkowe przedawkowanie leków przeciwbólowych to oficjalna przyczyna śmierci amerykańskiego gwiazdora, Toma Petty’ego. Muzyk zmarł 2 października 2017 roku w wieku 66 lat.

Tom Petty zmarł w wieku 66 lat /Jason Merritt/TERM /Getty Images

Tom Petty zmarł 2 października po prawie 24-godzinnej walce o życie w związku z nagłym zatrzymaniem krążenia. Serwis TMZ.com podał, że on został znaleziony nieprzytomny w swoim domu w Malibu w stanie Kalifornia.

Reklama

Śmierć rockmana potwierdził dzień później menedżer zespołu Tom Petty & The Heartbreakers. "Zmarł w spokoju o 20:40 wieczorem (4:40 nad ranem polskiego czasu - przyp. red.) otoczony rodziną, kolegami z zespołu i przyjaciółmi" - napisał na Facebooku Tony Dimitriades. Osobista menedżerka Petty’ego twierdziła natomiast, że muzyk zmarł na zawał serca.

W połowie października serwis TMZ.com doniósł, że przyczyna śmierci nie została ustalona, a w raporcie koronera widniało słowo "odroczono". Analizujący przyczynę zgonu muzyka czekali na dokładniejsze wyniki badań.



Wideo Tom Petty nie żyje (Associated Press/x-news)

W styczniu 2018 roku biuro koronera wystosowało komunikat, w którym podano, co doprowadziło do śmierci Petty’ego. Według ich raportu u gwiazdora doszło do niewydolności organów wewnętrznych w wyniku przedawkowania leków przeciwbólowych (fentanyl, oksykodon), antydepresantów (xanax, citalopram) oraz leków nasennych (temazepam).

Dodatkowo przeprowadzający sekcję zwłok zwrócili uwagę na to, że Petty chorował na miażdżycę oraz rozedmę płuc. Leki przeciwbólowe przepisano mu natomiast na problemy z kolanem i złamane biodro.

Wyniki sekcji zwłok natychmiast skomentowała rodzina muzyka, która w specjalnym oświadczeniu zapewnia, że przedawkowanie było "nieszczęśliwym wypadkiem".



Tom Petty (1950 - 2017) 1 8 Tom Petty zmarł 2 października. Miał 66 lat Autor zdjęcia: Ian Dickson/REX/Shutterstock Źródło: East News 8

"Pomimo bolesnego urazu nalegał, aby wypełnić swoje zobowiązanie wobec fanów i ruszył w 53-koncertową trasę ze złamanym biodrem, które było w bardzo złym stanie" - czytamy.

Tom Petty miał w dorobku ponad 80 mln sprzedanych płyt. W 2002 r. został wprowadzony do Rockandrollowego Salonu Sław. Wśród licznych wyróżnień na koncie miał m.in. 18 nominacji do Grammy i trzy statuetki.