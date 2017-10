Tom Petty nie żyje. Reakcje świata muzyki

W poniedziałek (2 października) zmarł Tom Petty. Wiadomość o jego śmierci zasmuciła środowisko artystów, którzy za pośrednictwem mediów społecznościowych oddali hołd legendarnemu artyście.

Tom Petty odszedł w wieku 66 lat /Jerod Harris /Getty Images

Przez prawie 24 godziny Tom Petty walczył o życie po nagłym zatrzymaniu krążenia. Ostatecznie amerykański rockman zmarł w poniedziałek (2 października) wieczorem czasu lokalnego.

Serwis TMZ.com podał, że Tom Petty został znaleziony nieprzytomny w swoim domu w Malibu w stanie Kalifornia. 66-letni wokalista i gitarzysta został przewieziony do szpitala UCLA Santa Monica.

Tam podłączono go do aparatury podtrzymującej życie. Informacje o śmierci muzyka podały liczne media, powołując się m.in. na wpis na Twitterze policji w Los Angeles.

W nocy z poniedziałku na wtorek policja przeprosiła za pomyłkę i sprostowała wiadomości o śmierci Petty'ego. Wówczas pojawiły się nowe informacje o tym, że muzyk wciąż walczy o życie.

Ostatecznie we wtorek (3 października) w godzinach porannych polskiego czasu rodzina potwierdziła, że Tom Petty zmarł.

"Zmarł w spokoju o 20:40 wieczorem [4:40 nad ranem polskiego czasu] otoczony rodziną, kolegami z zespołu i przyjaciółmi" - napisał na Facebooku Tony Dimitriades, długoletni menedżer grupy Tom Petty & The Heartbreakers.

Wiadomość o śmierci Toma Petty’ego wstrząsnęła fanami. W sieci wciąż pojawiają się również wpisy artystów, którzy wspominają legendarnego muzyka. W ten sposób hołd artyście oddali m.in. Bob Dylan, Bryan Adams, Stephen King.

"To szokująca, druzgocąca wiadomość" - powiedział Bob Dylan i dodał, że Petty był "wielkim wykonawcą, pełnym światła, przyjacielem, którego nigdy nie zapomni". Przypomnijmy, że Patty wraz z Dylanem byli członkami supergrupy Traveling Wilburys, która powstała jako spontaniczny projekt muzyczny, stworzony przez dwóch legendarnych muzyków: byłego Beatlesa George'a Harrisona oraz Jeffa Lynne'a z formacji Electric Light Orchestra. Skład zespołu wzbogacił także Roy Orbison.

"Spoczywaj w pokoju Tom Petty. Dzięki za całą rockową muzykę, ciężko uwierzyć, że odszedłeś" - czytamy na profilu Bryana Adamsa.

"Tom Petty odszedł? To jest takie złe. Co to był za zły dzień, na wiele sposobów" - napisał Stephen King, odnosząc się też m.in. do strzelaniny w Las Vegas, w wyniku której zginęło co najmniej 59 osób, a ponad 500 zostało rannych.

"Co za okropny dzień dla naszego kraju, fanów muzyki i muzyki w ogóle. Spoczywaj w pokoju Tomie Petty. Jego piosenki są zawsze dobrym lekarstwem. Miłość dla jego rodziny" - wspomniał muzyka wokalista Josh Groban.

"Druzgocąca informacja o Tomie Pettym. Głęboka strata. Smutny, smutny dzień dzisiaj" - możemy przeczytać na profilu Slasha na Facebooku.

"Wysyłam miłość do Toma Petty’ego i jego rodziny w tym trudnym czasie" - napisał Paul McCartney.

"Zszokowany i zły słysząc o Tomie Pettym. Mmieliśmy szczęście, że cię znaleźliśmy...ą Spoczywaj w pokoju" - czytamy na profilu Billy'ego Idola.