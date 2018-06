Tola Szlagowska zapowiada solowy debiut. Zobacz klip "Atmosphere"

Znana z Blog 27 Tola Szlagowska wraca z nowym singlem w zupełnie nowej odsłonie. Numer "Atmosphere" zapowiada solowy album wokalistki pt. "Subtitles".

Tola Szlagowska to autorka tekstów, kompozytorka i wokalistka. W wieku 13 lat założyła zespół Blog 27, który szybko zdobył przychylność młodych słuchaczy. Popularność dziewczyny doprowadziła do tego, że była zapraszana do licznych programów telewizyjnych. Zainteresowaniem cieszyły się również wpisy Szlagowskiej na jej internetowym blogu.



Blog 27 w trakcie swojej działalności wydał dwie płyty - "<LOL>" z 2005 roku (podwójna platyna) oraz "Before I'll Die" z 2008 roku (złoto). W 2006 roku grupie przyznano nagrodę MTV EMA w kategorii najlepszy polski wykonawca. Niedługo później ze składem pożegnała się Alicja Boratyn.

Zespół zaistniał również w Europie, jak i na świecie. Pierwsza płyta zespołu została wydana w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Francji, Japonii, na Taiwanie, w RPA, Czechach i na Węgrzech.

Formacja oficjalnie przestała działać w 2008 roku. Tola wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie uczęszczała do publicznej szkoły średniej Alexander Hamilton High School. W przeszłości chodzili do niej m.in. Fiona Apple, Kamasi Washington oraz Syd (nagrała z Tolą i Odd Future nową wersję numeru "Hey Boy").



W kolejnych latach Tola nagrała w swoim domu demo pt. "Mental Detox" oraz kontynuowała edukację muzyczną w Los Angeles College of Music. Szlagowską chwaliła m.in. Kasia Livingston. "Niesamowita zdolność do pisania tekstów, wielki talent, trudno uwierzyć że angielski nie jest jej pierwszym językiem" - mówiła.



Po 10 latach nieobecności w Polsce, artystka wróciła do kraju z niemal gotowym materiałem na płytę "Subtitles". "Czasami potrzebuję podpisów (subtitles), żeby móc skomunikować się ze światem" - opisuje tytuł krążka wokalistka.

Nad debiutanckim materiałem Szlagowska pracuje m.in. z Timem Andersonem (Lykke Li, Solange, twenty one pilots oraz Banks). Pierwszym singlem promującym materiał jest numer "Atmoshpere". Klip do piosenki stworzył Włoch Tao Rauspoli. Inspiracją przy tworzeniu teledysku były nowofalowe filmy francuskie, w tym "Masculin Feminin" Godarda.



