​Tola pracuje nad nową płytą. Zobacz jej pierwszy występ

Tola pracuje nad swoją debiutancką solową płytą. W sieci zobaczyć można jej pierwszy występ na żywo.

Tola wkrótce pokaże nowy materiał /materiały prasowe

Znana z popularnego kilkanaście lat temu zespołu Blog 27, Tola Szlagowska, szykuje się do wydanie swojej pierwszej solowej płyty.

Reklama

"Nagrywam w Los Angeles ze znajomym teamem producenckim i w Warszawie z tutejszym producentem i muzykami. Płyta jest trochę tu trochę tam, tak jak ja. Mam nadzieję, że uda mi się ją skończyć do jesieni" - mówi Tola.

Wokalistka zaprezentowała swój dotychczasowy materiał podczas tegorocznej edycji festiwalu Spring Break w Poznaniu.

W sieci dostępne jest nagranie dla cyklu Balcony TV, gdzie Tola wykonała na żywo swój utwór "Good Seeing You".

Wideo TOLA - GOOD SEEING YOU (BalconyTV)

Tworzony przez Tolę i Alicję Boratyn zespół Blog 27 swoją działalność rozpoczął w 2005 roku (w składzie znalazł się m.in. Baron z Afromental oraz jego brat, Adam), a pierwszym wydanym singlem był cover Alexii "Uh La La La". Numer natychmiast zaczął podbijać listy przebojów, a wkrótce podobną popularnością cieszył się hit "Hey Boy (Get Your Ass Up)".

Grupa cieszyła się dużą popularnością wśród młodzieży, ale w 2008 roku przestała istnieć, a jej członkowie zajęli się własnymi karierami. Alicja Boratyn pełni obecnie role wokalistki w zespole New People.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Blog 27 Hey Boy (Get Your Ass Up)

Rozmarzona Tola z Blog 27 1 8 Autor zdjęcia: Źródło: Magic Records 8

Zdjęcie Blog 27 / Piotr Fotek / Reporter