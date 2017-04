Toby Smith: Ujawniono przyczynę śmierci muzyka

Serwis TMZ.com ujawnił, że Toby Smith, członek oryginalnego składu grupy Jamiroquai, zmarł po walce z rakiem.

Toby Smith (po prawej) miał 46 lat /Brenda Chase /Getty Images

Przypomnijmy, że Toby Smith zmarł 11 kwietnia. O śmierci 46-letniego muzyka poinformowała strona Funkin, a następnie potwierdzili to byli członkowie zespołu - Stuart Zander i Nick Van Gelder.

Jak dowiedział się serwis TMZ.com, u kompozytora i klawiszowca kilka lat temu zdiagnozowano nowotwór. Byli koledzy z zespołu myśleli jednak, że choroba Smitha jest w fazie remisji, a on wkrótce wróci do zdrowia. Muzycy nie mieli jednak pojęcia, że stan byłego członka Jamiroquai był poważny.

Informator serwisu dodał również, że koledzy Toby’ego byli zszokowani jego śmiercią.

Nieco wcześniej lider Jamiroquai, Jay Kay, wspomniał tylko, że jego bliski przyjaciel zmarł po długiej i "żarłocznej" chorobie.



Toby Smith działał w formacji od 1992 do 2002 roku, wspólnie z resztą muzyków nagrał pięć albumów studyjnych (ostatnim materiałem, przy którym pracował, był krążek "A Funk Odyssey").

Ponadto Brytyjczyk był także współkompozytorem piosenek. Pomagał stworzyć takie przeboje grupy jak: "Too Young To Die", "Blow Your Mind", "Virtual Insanity", “Alright", "Stilness In Time" oraz "Little L".

Smith odszedł z grupy, gdyż chciał skupić się bardziej na życiu rodzinnym. Niedługo później założył studio nagraniowe Angelic Recordings Studio i został producentem.

Pomagał m.in. grupie The Hoosiers, a także zwycięzcy trzeciej edycji brytyjskiej "X Factora", Mattowi Cardlerowi.