Tłumaczka języka migowego na koncercie Snoop Dogga podbiła sieć!

Takiej konkurencji Snoop Dogg raczej się nie spodziewał. W trakcie jego koncertu większą uwagą w pewnym momencie cieszyła się tłumaczka języka migowego niż gwiazdor.

Tłumaczka na koncercie Snoop Dogg podbiła sieć /Gustavo Caballero /Getty Images

Amerykanka Holy Maniatty na koncercie Snoop Dogga w Nowym Orleanie (NOLA Jazz Fest) miała za zadanie tłumaczyć jego teksty na język migowy. Zdaniem internautów zrobiła to wyśmienicie.

Fragment występu rapera, w trakcie którego wykonuje utwór "P.I.M.P." udostępniło na swoim Facebooku "The Good Life Radio Show". Nagranie zdobyło ponad 17 milionów wyświetleń.

Ponadto w sieci pojawił się filmik z tłumaczonym utworem "All I Do Is Win".



Zobacz, jak na koncercie Snoop Dogga radziła sobie tłumaczka:

Pozytywne komentarze pod nagraniem z tłumaczką: