Those Darlins: Jessie Zazu nie żyje

W wieku 28 lat na raka szyjki macicy zmarła Jessie Zazu, liderka nieistniejącej już grupy Those Darlins.

Jessie Zazu (Those Darlins) miała 28 lat

Amerykańska rockowa grupa Those Darlins działała w latach 2006-2016. Ostatni koncert zespół dał w marcu 2016 r. w Brooklynie.

W ub. r. u wokalistki i gitarzystki Jessie Zazu wykryto raka szyjki macicy. To właśnie ta choroba była przyczyną śmierci liderki Those Darlins.

Grupa w dorobku pozostawiła trzy studyjne płyty oraz debiutancką EP-kę "Wild One".

Clip