​"This Is What You Came For" Calvina Harrisa i Rihanny w klimacie lat 80.

Producent ukrywający się pod pseudonimem Saint-Laurent opublikował remiks przeboju Calvina Harrisa i Rihanny "This Is What You Came For". W jego wersji utwór stał się balladą w stylu lat 80.

Czy Rihannie spodoba się nowa wersja jej piosenki? /Christopher Polk / Getty Images

"This Is What You Came For" z 2016 roku był pierwszym wspólnym nagraniem Calvina Harrisa i Rihanny od czasu wielkiego przeboju "We Found Love", który ma ponad 660 mln odtworzeń.

Reklama

Do piosenki powstał teledysk, który wyreżyserował Emil Nava (wcześniej realizował klipy dla Calvina Harrisa).

Wokół utworu zrobiło się głośno za sprawą rozstania Harrisa z Taylor Swift, z którą spotykał się przez 15 miesięcy. Para rozstała się w czerwcu 2016 roku, a Swift dwa tygodnie później została przyłapana z brytyjskim aktorem Tomem Hiddlestonem.

Premiera piosenki "This Is What You Came For" miała miejsce jeszcze gdy Taylor Swift i Calvin Harris byli razem. Po ich rozstaniu okazało się, że to Swift jest autorką tekstu piosenki. Wokalistka napisała go, używając pseudonimu Nils Sjoberg. Chciała bowiem zachować anonimowość. Informacje o współtworzeniu utworu przez Swift potwierdzili jej przedstawiciele. Plotkowano później, że wokalistka postanowiła ujawnić szczegóły współpracy, gdyż chciała pokazać Calvinowi, że powinien być jej wdzięczny za stworzenie kolejnego hitu.

Clip Calvin Harris This Is What You Came For - ft. Rihanna

Sprawdź tekst i tłumaczenie "This Is What You Came For" w serwisie Tekściory.pl!

Pewien producent ukrywający się pod pseudonimem Saint-Laurent opublikował na swoich profilach w mediach społecznościowych nową wersję teledysku i utworu, którą zrealizował w stylu ballady z lat 80.

Nagranie cieszy się dużą popularnością w sieci, zyskując coraz więcej odtworzeń i udostępnień.

Zobacz klip "This Is What You Came For" inspirowany latami 80.: