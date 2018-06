Thirty Seconds To Mars z Paris Jackson na ratunek (teledysk "Rescue Me")

Poniżej możecie zobaczyć poruszający teledysk "Rescue Me" grupy Thirty Seconds To Mars, na czele której stoi Jared Leto.

Jared Leto (Thirty Seconds To Mars) w akcji / APA / GEORG HOCHMUTH / AFP

Na początku kwietnia grupa wydała płytę "America". "Rescue Me" to kolejny singel promujący to wydawnictwo.

Reklama

Teledyskowi do tego nagrania towarzyszy bardzo ważny przekaz dotyczący zdrowia psychicznego. W wideo widzimy ujęcia osób prezentujące całe spektrum emocji. Wśród gości w klipie pojawia się m.in. Paris Jackson, córka Michaela Jacksona.

"'Rescue Me' to piosenka o bólu, o szukaniu siły, o wierze oraz o wolności. Wolności od bagażu, jaki niesie ze sobą przeszłość. Wolności od wikłania samego siebie w różne ograniczenia. Wolności związanej z możliwościami, jakie oferuje nam życie. To także utwór o brutalnej walce, którą toczy wielu z nas - ze strachem, depresją i lękiem. O nadziei, że pewnego dnia być może będziemy mogli spełnić swoje marzenia i żyć szczęśliwie" - napisał wokalista Jared Leto.

"Ból nikogo nie dyskryminuje. Może dotyczyć każdego z nas. Może zarazić nasze ciała, serca, myśli. Często, kiedy ból jest emocjonalny, nie fizyczny, nie mamy odwagi, by o nim powiedzieć. Nikt z nas nie czuje się dobrze przez 24 godziny na dobę. Kiedy czujemy się źle, mamy z tego powodu wyrzuty sumienia. Zarówno ja, jak i mój brat, stoczyliśmy wiele osobistych walk. To doświadczenie, które zmienia życie. Staram się mieć zawsze z tyłu głowy, że po najbardziej mrocznych dniach przychodzą jasne i piękne momenty. I że szansa na zmianę życia zawsze czeka za rogiem" - dodaje lider Thirty Seconds To Mars.

Clip 30 Seconds to Mars Rescue Me

"Chcę podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w klipie, za odwagę, bezinteresowność i odsłonienie emocji. Podzieliliście się prawdą i szczerością, co miało na mnie olbrzymi wpływ - mam nadzieję, że na Was też to podziałało. Jestem dumny i wdzięczny, że mogłem pracować z jednym z moich bohaterów - mistrzem reżyserii Markiem Romankiem. To pierwszy raz od 13 lat, kiedy nie wyreżyserowałem klipu Thirty Seconds To Mars. Dzieło Marka, proste i piękne, to najlepszy z możliwych prezentów" - opisuje Leto.

"Jeśli myślisz, że ktoś w Twoim życiu potrzebuje pomocy, zapytaj, jak się czuje. Upewnij się, że wie, że jesteś zawsze dla niego. Bądź obecny w jego życiu. Pomagaj, jak tylko potrafisz. Jeśli cierpisz, potrafisz przez to przejść. Powiedz o tym zaufanej osobie. I proszę, byś nie bał się prosić o pomoc" - apeluje wokalista.

W zespole towarzyszy mu jego starszy brat Shannon Leto (perkusja). Współtworzący trio gitarzysta i basista Tomo Miličević właśnie potwierdził, że odchodzi z grupy w związku z "prywatnymi sprawami".

Clip 30 Seconds to Mars Walk On Water

Sprawdź tekst i tłumaczenie utworu "Walk on Water" w serwisie Teksciory.pl!

Pochodzący z Los Angeles zespół zadebiutował albumem "30 Seconds to Mars" w 2002 roku. Wielki, międzynarodowy sukces przyszedł wraz z drugą płytą "A Beautiful Lie" (2005), która rozeszła się w nakładzie ponad pięciu milionów egzemplarzy. Ich kolejne wydawnictwo "This Was War" pochodzi z 2009 roku. Podczas prac nad materiałem doszło do konfliktu między zespołem a wytwórnią EMI, co zostało udokumentowane w znakomicie ocenionym i wyróżnionym nagrodami dokumentalnym filmie "Artifact" (2012).

Czwarty longplay Thirty Seconds To Mars, "Love, Lust, Faith and Dreams", ukazał się w 2013 roku i odniósł komercyjny oraz artystyczny sukces. Na całym świecie kupiono 15 milinów kopii krążka.

Wideo Jared Leto: Skończmy już z cholerną polityką, tu są prawdziwi ludzie (Associated Press/x-news)

Thirty Seconds to Mars mają na koncie wiele nagród i wyróżnień, w tym kilkanaście statuetek MTV, Billboard Music oraz wpis do Księgi Rekordów Guinnessa za najdłuższą trasę w historii.

W ramach trwającej trasy zespół zagrał już w Atlas Arenie w Łodzi, a 29 sierpnia powróci do Polski - kolejny koncert odbędzie się w Tauron Arenie w Krakowie.