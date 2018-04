Thirty Seconds To Mars w Łodzi: Natalia Nykiel w duecie z Jaredem Leto

W środę (18 kwietnia) koncert w Atlas Arenie w Łodzi dała grupa Thirty Seconds To Mars, na czele której stoi Jared Leto. Na scenie gościnnie pojawiła się polska wokalistka Natalia Nykiel.

Natalia Nykiel w roli gościa Jareda Leto na koncercie Thirty Seconds To Mars w Łodzi /Paweł Zanio /materiały prasowe

Oprócz laureata Oscara Jareda Leto, w grupie Thirty Seconds To Mars grają jego starszy brat Shannon Leto i Tomo Milicevic.

Reklama

Pochodzący z Los Angeles zespół zadebiutował albumem "30 Seconds to Mars" w 2002 roku. Wielki, międzynarodowy sukces przyszedł wraz z drugą płytą "A Beautiful Lie" (2005), która rozeszła się w nakładzie ponad pięciu milionów egzemplarzy. Ich kolejne wydawnictwo "This Was War" pochodzi z 2009 roku. Podczas prac nad materiałem doszło do konfliktu między zespołem a wytwórnią EMI, co zostało udokumentowane w znakomicie ocenionym i wyróżnionym nagrodami dokumentalnym filmie "Artifact" (2012).

Czwarty longplay Thirty Seconds To Mars, "Love, Lust, Faith and Dreams", ukazał się w 2013 roku i odniósł komercyjny oraz artystyczny sukces. Na całym świecie kupiono 15 milinów kopii krążka.

Thirty Seconds to Mars mają na koncie wiele nagród i wyróżnień, w tym kilkanaście statuetek MTV, Billboard Music oraz wpis do Księgi Rekordów Guinnessa za najdłuższą trasę w historii.

Trwająca trasa promuje wydany 6 kwietnia album "America".

Natalia Nykiel zaśpiewała w duecie z Jaredem Leto jeden z najnowszych przebojów zespołu "Dangerous Night". Lider Marsów zapowiadając niespodziankę, zaprosił polską wokalistkę na scenę słowami "Przed wami jedyna, wyjątkowa Natalia Nykiel!".

Przypomnijmy, że Leto wraz z Thirty Seconds To Mars 29 sierpnia powróci do Polski - kolejny koncert odbędzie się w Tauron Arenie w Krakowie.

Clip 30 Seconds to Mars Walk On Water