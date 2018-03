Thirty Seconds To Mars: Nowa płyta w kwietniu

Jared Leto, gitarzysta, aktor, laureat Oscara za najlepszą rolę drugoplanową w filmie "Witaj w klubie", zapowiada nowy album swojej formacji Thirty Seconds To Mars. Premiera piatego albumu zespołu - 6 kwietnia.

Jared Leto szykuje się do premiery /Dia Dipasupil /Getty Images

Sprzedająca miliony płyt rockowa formacja Thirty Seconds To Mars niedawno zaprezentowała nagranie "Dangerous Night", które jest następcą odnoszącego sukcesy pierwszego singla z nachodzącej płyty, "Walk On Water".

Oficjalny teledysk, który towarzyszy utworowi "Walk On Water" to jednocześnie zapowiedź dokumentu "A Day in the Life of America". Film nakręcono jednego dnia - 4 lipca 2017 roku - we wszystkich 50 stanach, a także w Dystrykcie Kolumbii i Portoryko. Nad dziełem pracowały 92 profesjonalne ekipy filmowe. Ponadto w dokumencie wykorzystano 10 tys. ujęć nadesłanych przez fanów oraz fragmenty wiadomości telewizyjnych i wpisów z mediów społecznościowych.

Za kamerą "A Day in the Life of America" stanął sam Jared Leto. Jego obraz to próba ukazania historycznego porteru Ameryki w ciągu jednego dnia.

Oprócz Jareda Leto, w grupie Thirty Seconds To Mars gra jego starszy brat Shannon Leto i Tomo Milicevic. Pochodzący z Los Angeles zespół zadebiutował albumem "30 Seconds to Mars" w 2002 roku. Wielki, międzynarodowy sukces przyszedł wraz z drugą płytą "A Beautiful Lie" (2005), która rozeszła się w nakładzie ponad pięciu milionów egzemplarzy. Ich kolejne wydawnictwo "This Was War" pochodzi z 2009 roku. Podczas prac nad materiałem doszło do konfliktu między zespołem a wytwórnią EMI, co zostało udokumentowane w znakomicie ocenionym i wyróżnionym nagrodami dokumentalnym filmie "Artifact" (2012).

Czwarty longplay Thirty Seconds To Mars, "Love, Lust, Faith and Dreams", ukazał się w 2013 roku i odniósł komercyjny oraz artystyczny sukces. Na całym świecie kupiono 15 milinów kopii krążka.

Thirty Seconds to Mars mają na koncie wiele nagród i wyróżnień, w tym kilkanaście statuetek MTV, Billboard Music oraz wpis do Księgi Rekordów Guinnessa za najdłuższą trasę w historii.

W 2018 roku zespół dwukrotnie zagra w Polsce. W kwietniu - w Łodzi i w sierpniu w Krakowie.