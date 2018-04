​The Weeknd o rozstaniu z Seleną Gomez? "Call Out My Name" z rekordem Spotify

Kanadyjski wokalista The Weeknd niespodziewanie opublikował EP-kę "My Dear Melancholy".

Selena Gomez i The Weeknd już nie są parą /Dimitrios Kambouris /Getty Images

Niecałe dwa lata po wydaniu albumu "Starboy" The Weeknd wrócił z nową, bardzo osobistą EP-ką.

Do sieci trafiła "My Dear Melancholy", na której możemy znaleźć sześć nowych piosenek Kanadyjczyka.

Internauci zaczęli snuć domysły, czy bardzo osobiste utwory, nie dotyczą głośnego rozstania z Seleną Gomez. Najwięcej komentarzy analizujących ten temat znajdziemy w nawiązaniu do piosenki "Call Out My Name", szczególnie chodzi o fragment tekstu "zakochanie się w tobie było błędem; powiedziałem, że nic nie czuję kochanie, skłamałem; prawie wyciąłem kawałek siebie dla twojego życia; domyślam się, że byłem po prostu kolejnym przystankiem".

Singel "Call Out My Name" pobił rekord Spotify - w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery nagranie w tym serwisie streamingowym zostało odtworzone prawie 3,5 mln razy.

Wideo The Weeknd - Call Out My Name (Official Audio)