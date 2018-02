"The Voice Kids": Dawid Kwiatkowski i dzieciaki z utworze "Nie mów nie"

Niesamowite głosy, energiczne tercety, mnóstwo kolorów i dobrej zabawy – tak będzie wyglądał wieczór z drużyną Dawida Kwiatkowskiego w Telewizyjnej Dwójce już w najbliższą sobotę 17 lutego.

Dawid Kwiatkowski ze swoją drużyną w "The Voice Kids" /Ireneusz Sobieszczuk /TVP

Przed nami ostatnie wokalne pojedynki w programie "The Voice Kids". Tym razem o awans do dalszego etapu powalczą uczestnicy z ekipy Dawida Kwiatkowskiego. Wzorem poprzednich odcinków, z sześciu trzyosobowych tercetów, młody trener będzie musiał wybrać po jednej osobie, która przejdzie do strefy sing off.

Reklama

Następnie wytypowani uczestnicy zaśpiewają swoje piosenki z przesłuchań w ciemno, a Dawid będzie musiał wyłonić trzy osoby, które będą reprezentowały go w finale.

Poziom jest tak wysoki, że z pewnością nie będzie to łatwe zadanie. Oprócz walki w bitwach uczestnicy wspólnie z trenerem zaśpiewają jego przebój "Nie mów nie".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dawid Kwiatkowski i jego podopieczni w "The Voice Kids" w utworze "Nie mów nie" TVP