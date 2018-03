The Ventures: Nokie Edwards nie żyje

W wieku 82 lat zmarł Nokie Edwards, gitarzysta grupy The Ventures, która w 2008 r. została wprowadzona do Rockandrollowego Salonu Sław.

Nokie Edwards (w środku) w składzie The Ventures w 2008 r.

Informacja o śmierci Nokie Edwardsa pojawiła się na oficjalnej stronie The Ventures.

"Dziś rano dowiedzieliśmy się, że zmarł Nokie Edwards po kilku miesiącach walki z infekcją po operacji biodra, którą przeszedł w grudniu" - czytamy.

"Rodzina The Ventures bardzo głęboko przeżywa tę stratę".

82-letni gitarzysta naprawdę nazywał się Nole Floyd Edwards. Do The Ventures dołączył najpierw jako basista, by szybko chwycić za gitarę.

W 1960 r. umieścili na drugim miejscu amerykańskiej listy przebojów utwór "Walk Don't Run". Zespół cieszył się też zaskakującą popularnością w Japonii.



Nokie w The Ventures występował do 1968 r. Powrócił do grupy w latach 1972-85, a gościnnie wspierał formację do 2012 r. Razem z innymi muzykami zespołu został wprowadzony do Rockandrollowego Salonu Sław w 2008 r.