The Used: Były gitarzysta groził samobójstwem na koncercie

Muzycy amerykańskiej grupy The Used otrzymali sądowy zakaz zbliżania się do nich dla byłego gitarzysty tej formacji.

Na czele The Used stoi Bert McCracken /Theo Wargo /Getty Images

Do niecodziennej sytuacji doszło w post-hardcore'owym zespole The Used.



W marcu z szeregów formacji został usunięty gitarzysta Justin Shekoski, który zniknął również ze zdjęć promocyjnych. Wówczas rozstanie tłumaczono "artystycznymi różnicami".

Teraz okazuje się, że muzyk groził swoim byłym kolegom, że popełni samobójstwo na koncercie. Miał też grozić im użyciem przemocy.

"Zrujnowali mi życie i ukradli mój artystyczny dorobek" - oskarża Shekoski.





Serwis TMZ.com podaje, że pozostali muzycy The Used uzyskali ochronę przed Shekoskim, który otrzymał zakaz zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 100 jardów (ok. 91 metrów).



Shekoski był członkiem The Used w latach 2015-18. Z grupą nagrał jedną płytę "The Canyon" z października 2017 r.