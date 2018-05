The Rolling Stones: Co usłyszymy w Warszawie?

Grupa The Rolling Stones ma za sobą otwarcie europejskiej trasy "No Filter". Pierwszy koncert legendarna grupa zagrała w Dublinie. Na początek - "Sympathy for the Devil" i "Tumbling Dice".

Mick Jagger (The Rolling Stones) na scenie w Dublinie - 17 maja 2018 r. /Charles McQuillan /Getty Images

Na arenie Croke Park w Dublinie The Rolling Stones zagrali zestaw starych i bardzo starych przebojów. Od "Paint It Black", poprzez "It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It)", "Honky Tonk Women", do "Miss You", "Midnight Rambler" i najnowszego "Ride 'Em on Down".

Clip The Rolling Stones Ride 'Em On Down

Mick Jagger jak zwykle w doskonałej formie odśpiewał ze zgromadzoną publicznością refren "You Can't Always Get What You Want". Jeszcze nastrojowa ballada "Wild Horses" (wybrana w ankiecie wśród fanów) i ponownie ostre "Start Me Up", "Jumpin' Jack Flash", "Brown Sugar".

Na bis - "Gimme Shelter" i przebój wszech czasów "(I Can't Get No) Satisfaction".

Za nami też pierwszy z trzech koncertów w Londynie (w programie po raz pierwszy od 1999 r. pojawił się utwór "Fool to Cry"). Tegoroczna odsłona "No Filter" obejmuje zaledwie 14 występów w 12 miastach.



Podobny zestaw piosenek Stonesi zagrają 8 lipca na PGE Narodowym w Warszawie podczas koncertu kończącego trasę "No Filter".

Specjalnym gościem w Warszawie będzie puzonista i trębacz Trombone Shorty, łączący w swej twórczości dźwięki z pogranicza jazzu, funku, rocka oraz hip hopu.

Clip Trombone Shorty Fire And Brimstone

Do tej pory jedna z najsłynniejszych grup wszech czasów w Polsce wystąpiła czterokrotnie: dwa koncerty w Sali Kongresowej w Warszawie (1967), na Stadionie Śląskim w Chorzowie (1998) i na Torze Wyścigów Konnych w Warszawie (2007).

Dyskografię grupy zamyka wydany 1 grudnia 2017 r. składankowy album "On Air" z koncertowymi i studyjnymi nagraniami z BBC z lat 1963-65.

