The Pussycat Dolls 2.0: Kto wszedł w nowy skład grupy?

Wszystko wskazuje na to, że wokalno-taneczna grupa The Pussycat Dolls nie powróci w oryginalnym składzie. Pomysłodawczyni projektu Robin Antin postanowiła reaktywować grupę w całkowicie nowym zestawieniu.

Pia Mia została nową liderką The Pussycat Dolls / Jason Merritt /Getty Images

Jesienią 2017 roku media informowały o możliwej reaktywacji The Pussycat Dolls w oryginalnym składzie. Przypomnijmy, że liderką powstałej w 1995 roku grupy była Nicole Scherzinger. Ponadto w zespole działały: Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta, Melody Thornton i Kimberly Wyatt.

Działalność formacji została zakończona w 2012 roku, Scherzinger ruszyła na podbój list przebojów solowymi piosenkami oraz rozpoczęła karierę w telewizji (była jurorką w "X Factorze").

"Uwielbiam te dziewczyny, są jak moje siostry, ale ludzie nie znają historii. Nie mają pojęcia. Byłam w centrum, ponieważ śpiewałam. Byłam jedyną śpiewającą" - mówiła Scherzinger w 2012 roku.



Wiosną tego roku okazało się, że negocjacje na linii Scherzinger - Robin Antin (założycielka girlsbandu) zakończyły się fiaskiem. W związku z tym pomysłodawczyni całego przedsięwzięcia rozpoczęła przesłuchania do zespołu, który miał reaktywować się w nowej formule.

Jako pierwszą ogłoszono następczynię Scherzinger. Oficjalnie zostanie nią 21-letnia Pia Mia. Wokalistka urodziła się w Guamie, a karierę rozpoczęła w 2011 roku. Do tej pory nagrała single "Do It Again" (345 mln odsłon), "Touch" (29 mln) i "Mr. President" (26 mln) oraz miała okazję współpracować m.in. z Tygą, Chrisem Brownem, Chance The Rapperem i G-Eazym.



Na razie nie wiadomo, czy występowanie w zespole zastopuje prace nad debiutanckim solowym krążkiem Pii.

Pia Mia to pochodząca z Guamu 20-letnia wokalistka, modelka i autorka tekstów. Popularność przyniósł jej wydany w 2015 roku utwór "Do It Again".



Kto natomiast dołączy do 21-latki w nowym składzie The Pussycat Dolls? Rąbka tajemnicy uchylił menedżer zespołu, Saulo Sadhu. Według niego komisja castingowa wybrała jeszcze pięć dziewczyn: Zontę, Kim, Deannę Legett, Alexis Beauregard i Nevaeh. Sadhu nie zdradził, kiedy dojdzie do oficjalnego przedstawienia wersji 2.0 formacji.