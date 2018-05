"The Light Is Coming": Ariana Grande i Nicki Minaj ponownie łączą siły

Ariana Grande zapowiedziała, że na jej nowej płycie "Sweetener" znajdzie się utwór nagrany wraz z Nicki Minaj.

Ariana Grande i Nicki Minaj nagrały kolejny utwór /Michael Loccisano /Getty Images

Czwarty album studyjny Ariany Grande "Sweetener" ukaże się latem tego roku. Do tej pory wokalistka zaprezentowała singel "No Tears Left to Cry".

Clip Ariana Grande No Tears Left To Cry

Nad albumem 24-letnia gwiazda pracowała m.in. z Pharrellem Williamsem oraz producentem wielu hitów Maxem Martinem. O szczegółach nowego wydawnictwa Grande opowiedziała w programie Jimmy’ego Fallona. Wtedy też ujawniła kilka tytułów piosenek ("R.E.M.", "Raindrops", "God Is a Woman").



Pod koniec maja Grande opublikowała kolejne szczegóły płyty. Tym razem zdradziła, że w utworze "The Light Is Coming" usłyszymy Nicki Minaj i zaprezentowała jego fragment w mediach społecznościowych.



To oczywiście nie pierwszy raz, gdy obie gwiazdy ze sobą współpracują. Na poprzednim krążku Grande - "Dangerous Woman" - znalazł się numer "Side to Side". Singel doczekał się również teledysku, który stał się najpopularniejszym klipem Grande i Minaj na Youtube, zdobywając ponad 1,3 miliarda wyświetleń. Przebój trafił także na czwarte miejsce listy Billboard Hot100.

Wokalistka przy okazji premiery "Side to Side" wytłumaczyła, że jest w nim sporo erotycznych podtekstów, a wspomniana w tekście "ostra jazda" miała sugerować uprawianie seksu.

"Ta cała piosenka jest o ostrej jeździe, która sprawia, że jesteś cały obolały" - tłumaczyła.

Clip Ariana Grande Side To Side ft. Nicki Minaj

W sierpniu 2014 roku w sieci pojawił się natomiast numer "Bang Bang" (oprócz wspomnianych gwiazd zaśpiewała w nim również Jessie J). Był on jednym z większych przebojów w tamtym czasie i trafił na wersję rozszerzoną płyty Grande "My Everything".

Również Nicki Minaj planuje wydać nowy album latem. W sierpniu ukaże się jej długo wyczekiwany krążek "Queen".