The Kinks: Ray Davies szlachcicem

W czwartek (16 marca) tytuł szlachecki z rąk księcia Karola odebrał Ray Davies, wokalista grupy The Kinks, pamiętanej z przebojów "You Really Got Me" czy "Waterloo Sunset".

Ray Davies z tytułem szlacheckim /WPA Pool /Getty Images

Nazwisko Raya Daviesa znalazło się na publikowanej w Nowy Rok corocznej liście osób wyróżnionych przez królową Elżbietę II.

Reklama

72-letni rockman odebrał wyróżnienie z rąk księcia Karola podczas uroczystości w Buckingham Palace.

"Trwało to trzy minuty, poszło bardzo dobrze. Pożegnałem się i wróciłem do domu" - tak wokalista The Kinks opisuje "poruszające" wydarzenie.

"Nie uważam się tylko za muzyka. Jestem osobą kreatywną. Tak mógłbym mieć na wizytówce - sir Raymond Davies, osoba kreatywna" - powiedział rockman w rozmowie z Press Association.

Dodajmy, że Brytyjczyk w 2004 r. został Komandorem orderu Imperium Brytyjskiego.

Działająca do 1996 r. grupa The Kinks, którą Ray Davies założył ze swoim bratem Dave'em na początku lat 60. ma w dorobku takie przeboje, jak m.in. "You Really Got Me", "Sunny Afternoon" i "Waterloo Sunset". Uznawana jest za jedną z czołowych rockowych formacji tamtego czasu na brytyjskiej scenie.

Obecnie sir Ray szykuje się do kwietniowej premiery płyty "Americana". Będzie to jego pierwszy solowy album od "Working Man's Cafe" z 2007 r.