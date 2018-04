The Kelly Family przed koncertami w Polsce: Wielka jazda

Na początku kwietnia trzy koncerty w Polsce da grupa The Kelly Family, która święciła triumfy w latach 90. Przed występami będzie można spotkać się z muzykami.

Po 12 latach przerwy muzycy wrócili na scenę pod szyldem The Kelly Family. Pretekstem do tego było wydanie nowej płyty "We Got Love", na którą trafiły zaaranżowane na nowo największe przeboje oraz dwie premierowe piosenki.

- Zaczynaliśmy, jako zespół uliczny, gdzie taki kontakt był podstawą. Nie chcę mówić, że za każdym razem możemy się spotkać, ale staramy się wychodzić oczekiwaniom naprzeciw. Trasa się właściwie wyprzedaje z dnia na dzień, więc zdajemy sobie sprawę, że ludzie chcą nas zobaczyć a my zrobimy wszystko, aby wrócili do domów szczęśliwi - mówiła Interii Patricia Kelly.

Rodzinna formacja w latach 90. biła rekordy popularności: 20 milionów sprzedanych albumów, kilkadziesiąt złotych i platynowych płyt oraz ponad 50 najważniejszych nagród muzycznych. Po wydaniu charytatywnej płyty "Hope" w 2005 roku członkowie zespołu zdecydowali się na kariery solowe.

W reaktywacji (trasa "We Got Love - LIVE 2018") udział wzięli Angelo, Patricia, Jimmy, Joey, John i Kathy, do których na koncertach dołączył ich wujek Paul Kelly, który z zespołem występował w początkowych latach jego istnienia.

Angelo Kelly wystąpi na koncercie w solówkach perkusyjnych, które zaprezentuje na specjalnej platformie zawieszonej kilka metrów nad ziemią.

"Nie widzieliśmy naszych fanów od dłuższego czasu, ale nie zapomnieliśmy o nich. Koncert będzie stanowił przekrój przez całą historię naszej grupy. Fani usłyszą nie tylko stare hiszpańskie pieśni, ale również największe hity, dzięki którym staliśmy się znani. Można się więc spodziewać piosenek: 'I Can't Help Myself', 'An Angel', 'Why Why Why', 'Nanana' czy 'Fell In Love With An Alien'. To będzie wielka jazda" - mówi Angelo.

"Wszystkich zachęcam do przyjścia, bo będzie mnóstwo emocji. Polscy fani są niesamowici i wiem, że kiedy zobaczymy się wzajemnie na koncercie, emocji nie zabraknie" - dodaje John Kelly.

Patricia Kelly od najmłodszych lat chciała grać ze starszym rodzeństwem, ale ojciec zakazał jej występów, dopóki dziewczynka nie nauczy się wszystkich piosenek zespołu na pamięć. Patricia, z pomocą siostry Caroline, opanowała utwory, a także nauczyła się gry na gitarze. W wieku 5 lat ojciec zabrał małą Patricię na koncert.

W kwietniowych koncertach weźmie też udział kolejna przedstawicielka starszego pokolenia rodzeństwa Kelly, Kathy Kelly. Piosenkarka skomponowała wiele piosenek i była współproducentem płyt Kelly Family aż do późnych lat 90. Kathy potrafi grać na akordeonie, gitarze akustycznej, gitarze klasycznej, keyboardzie, pianinie i na skrzypcach. Od wielu lat uczęszcza na lekcje wokalu operowego.

Oprócz wspomnianego wcześniej rodzeństwa Kelly, na scenie pojawią się też Jimmy i Joey.

Koncerty The Kelly Family mają potrwać prawie trzy godziny.

"Scena będzie pulsowała od energii. Ludzie będą tańczyli i śpiewali razem z nami. To rodzaj happeningu, celebracji. Wysokoenergetyczny rock'n'roll" - zapowiada Patricia Kelly.



Polskie koncerty odbędą się w Gdańsku/Sopocie (6 kwietnia, Ergo Arena), Łodzi (7 kwietnia, Atlas Arena) i Krakowie (8 kwietnia, Tauron Arena).