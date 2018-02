The Fall: Pogrzeb Marka E. Smitha

Muzycy z Manchesteru wzięli udział w pogrzebie zmarłego 24 stycznia Marka E. Smitha, lidera i wokalisty brytyjskiej postpunkowej grupy The Fall.

Mark E. Smith (The Fall) miał 60 lat /Photoshot / Reporter

Nie podano przyczyny śmierci Marka E. Smitha, ale wiadomo, że 60-lider lider The Fall od dawna miał problemy ze zdrowiem. W ostatnim czasie na scenie występował na wózku inwalidzkim, a zaplanowane na sierpień 2017 r. koncerty w USA zostały odwołane w związku z "dziwną i rzadką" chorobą, z którą lekarze nie mogli sobie poradzić.



Pogrzeb muzyka odbył się we wtorek (6 lutego) na cmentarzu Blackley w Manchesterze. Po uroczystości jego przyjaciele spotkali się w jednym z ulubionych pubów Smitha - The Woodthorpe w Prestwich.

"Mieliśmy to szczęście, że mogliśmy reprezentować The Fall od 2011 r. i teraz wszyscy w Cherry Red Records chcemy złożyć hołd jednemu z najbardziej unikatowych, kreatywnych i bezkompromisowych artystów" - głosi oświadczenie wytwórni Cherry Red Records.

"To była przyjemność i przywilej móc pracować z Markiem przez ostatnie siedem lat. Będziemy tęsknić za jego talentem, humorem i muzyką" - czytamy na Facebooku.





Mark E. Smith najbardziej znany był z działalności w grupie The Fall, z którą nagrał 30 albumów studyjnych. Był jej liderem i jedynym stałym członkiem - Smith chętnie zmieniał towarzyszących mu muzyków, rozumiejąc zespół jako nieustający proces. Na koncie miał również dwie autorskie płyty "The Post Nearly Man" (1998) i Pander Panda Panzer (2002).

Współpracował również m.in. z Gorillaz, Elasticą, Mouse on Mars, Coldcut i Edwynem Collinsem.

Z grupą The Fall wywarł wpływ na twórczość m.in. Arctic Monkeys, Happy Mondays, Franz Ferdinand, Sonic Youth, LCD Soundsystem, Pavement czy Faith No More.



