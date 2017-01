The Doors: 50 lat debiutu

Z okazji półwiecza premiery płyty "The Doors" szykowane jest specjalne wydanie tego albumu.

4 stycznia 1967 r. do sprzedaży trafił debiut The Doors zatytułowany po prostu "The Doors".

Clip The Doors Break On Through (To The Other Side)

To na niego trafiły tak znane utwory, jak m.in. "Break On Through (To the Other Side)", "Light My Fire" i "The End".

Do tej pory sprzedano ok. 20 mln egzemplarzy "The Doors", a w 2015 r. Biblioteka Kongresu umieściła płytę na liście amerykańskiego dziedzictwa kulturowego.

31 marca ma ukazać się specjalna wersja albumu, składająca się z trzech płyt: zremasterowanych wersji stereo i mono, a także zapis audio koncertu grupy z klubu Matrix w San Francisco w marcu 1967 r.

Wersja stereo została zremasterowana po raz pierwszy od prawie 30 lat, z kolei wersja mono po raz pierwszy pojawi się na CD. Koncert z Matrix został opublikowany w 2008 r., ale jubileuszowa wersja będzie po raz pierwszy pochodzić z oryginalnej taśmy odkrytej po latach.

4 stycznia w Los Angeles ogłoszono "Dzień The Doors". W Venice z tej okazji odbyła się uroczystość z udziałem żyjących muzyków grupy: gitarzysty Robbiego Kriegera i perkusisty Johna Densmore'a oraz rodzin Jima Morrisona i Raya Manzarka.