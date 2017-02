​1 maja we Wrocławiu na corocznym Thanks Jimi Festival, podczas którego gitarzyści z całej Europy po raz piętnasty spróbują pobić Gitarowy Rekord Guinnessa, wystąpi irlandzka grupa The Cranberries.

The Cranberries zagrają we Wrocławiu /materiały promocyjne

Na czele irlandzkiego kwartetu stoi Dolores O'Riordan (wokal, gitara). Skład uzupełniają bracia Hogan: Mike (bas) i Noel (gitara) oraz grający na perkusji Fergal Lawler.

Grupa największą popularnością cieszyła się w latach 90., kiedy to na listach przebojów królowały utwory "Zombie", "Linger" czy "Salvation". W dorobku muzycy mają ponad 40 mln sprzedanych płyt.

Dyskografię zespołu zamyka "Roses" z 2012 r. W kwietniu ma się ukazać nowy album grupy.

Clip The Cranberries Zombie

The Cranberries wystąpią 1 maja podczas festiwalu 3-Majówka 2017 towarzyszącemu biciu Gitarowego Rekordu Guinnessa. Tego dnia zagrają również Enter Shikari, Lacuna Coil oraz Acid Drinkers w programie Tribute to Lemmy.



Swój udział w tym muzycznym święcie w dniach 2 i 3 maja we Wrocławiu potwierdzili również: The Toy Dolls, 5'nizza, Lady Pank, Łąki Łan, Czesław Śpiewa, L.U.C. & Rebel Babel Ensemble, Kult, Illusion, Luxtorpeda, Coma, Krzysztof Zalewski, Strachy na Lachy, Łona i Webber, Fisz Emade Tworzywo, O.S.T.R i Renata Przemyk.

Do końca lutego można kupić bilety promocyjnych cenach: 60 zł za bilet jednodniowy lub 110 zł za karnet na 3 dni.