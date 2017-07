The Cranberries odwołują koncerty. Co się dzieje z Dolores O'Riordan?

Pod koniec maja odwołano europejską trasę grupy The Cranberries w związku z problemami zdrowotnymi wokalistki Dolores O'Riordan. Okazuje się, że teraz zespół musiał zrezygnować z kolejnych 15 koncertów w ramach prawie wyprzedanej trasy po Ameryce Północnej.

Dolores O'Riordan (The Cranberries) ma kłopoty ze zdrowiem /fot. EDMOND SADAKA EDMOND/SIPA /East News

Na czele irlandzkiego kwartetu stoi Dolores O'Riordan (wokal, gitara). Skład uzupełniają bracia Hogan: Mike (bas) i Noel (gitara) oraz grający na perkusji Fergal Lawler.

Grupa największą popularnością cieszyła się w latach 90., kiedy to na listach przebojów królowały utwory "Zombie", "Linger" czy "Salvation". W dorobku muzycy mają ponad 40 mln sprzedanych płyt.

Po kilkuletniej przerwie zespół powrócił w 2009 r., wydając ostatni studyjny album "Roses" w 2012 r. Na dobre z koncertowej hibernacji grupa wybudziła się w 2016 r., rozpoczynając europejską trasę w Lublinie.

Na wydanej w kwietniu płycie "Something Else" poza nowymi wersjami starych przebojów znalazły się trzy premierowe utwory. Jeden z nich - "Why" - został wybrany do promocji. W nagraniach grupie towarzyszyła Irish Chamber Orchestra.

W tym roku odbyło się zaledwie kilkanaście koncertów The Cranberries, w tym we Wrocławiu w ramach festiwalu 3-Majówka.

Europejską trasę odwołano w związku z problemami z plecami Dolores. Z najnowszego komunikatu dowiadujemy się, że leczenie nie poszło tak, jak tego oczekiwano.

"Jej lekarze poinformowali ją, żeby odwołała zbliżającą się trasę po Ameryce Północnej. Dolores z zespołem jest tym bardzo rozczarowana i chce wysłać szczere przeprosiny fanom i posiadaczom biletów" - czytamy.

Muzycy podziękowali za otrzymywane w ostatnich miesiącach wsparcie i wyrazili nadzieję, że zobaczą się z fanami w przyszłości, gdy ze zdrowiem Dolores O'Riordan będzie już wszystko w porządku.

