The Cranberries bez prądu i z orkiestrą (nowa płyta "Something Else")

28 kwietnia do sprzedaży trafi pierwsza od pięciu lat płyta The Cranberries. "Something Else" to głównie zagrane z orkiestrą akustyczne wersje największych przebojów.

Na czele irlandzkiego kwartetu stoi Dolores O'Riordan (wokal, gitara). Skład uzupełniają bracia Hogan: Mike (bas) i Noel (gitara) oraz grający na perkusji Fergal Lawler.

Grupa największą popularnością cieszyła się w latach 90., kiedy to na listach przebojów królowały utwory "Zombie", "Linger" czy "Salvation". W dorobku muzycy mają ponad 40 mln sprzedanych płyt.

Po kilkuletniej przerwie zespół powrócił w 2009 r., wydając ostatni studyjny album "Roses" w 2012 r. Na dobre z koncertowej hibernacji grupa wybudziła się w ubiegłym roku, rozpoczynając europejską trasę w Lublinie.

Na płycie "Something Else" poza nowymi wersjami starych przebojów znajdą się trzy premierowe utwory. Jeden z nich - "Why" - został wybrany do promocji. W nagraniach grupie towarzyszyła Irish Chamber Orchestra.

"Wróciliśmy do starych czasów w nowych ubraniach, ściągając pajęczyny z pomocą smyczków. Z nieco większym doświadczeniem, [te utwory] znów brzmią świeżo" - ogłosili Irlandczycy.



Dodajmy, że kwartet 1 maja zagra we Wrocławiu podczas festiwalu 3-Majówka 2017.

