​The Charm The Fury: Nowa płyta "The Sick, Dumb & Happy"

Amsterdamska grupa The Charm The Fury szykuje się do premiery drugiego albumu.

Premiera nowej płyty The Charm The Fury coraz bliżej /Roald Jansen /

Nowy longplay kwintetu z Holandii zarejestrowano w belgijskim studiu Wisseloord. Miksem zajęli się Josh Wilbur (Megadeth, Lamb Of God, Hatebreed) i Stefan Glaumann (Within Temptation, Rammstein, Paradise Lost). Mastering to z kolei dzieło Teda Jensena z nowojorskiego studia Sterling Sound oraz Briana "Big Bass" Gardnera.

Reklama

Okładkę przygotował Robert Sammelin, artysta znany m.in. z branży gier wideo (m.in. "Battlefild 1").

"Album ten to przekrojowa próbka metalowego brzmienia, które, na co liczymy, odżywać będzie przez następną dekadę - powrót do korzeni thrashu, hymnów do machania czerepem oraz niezawodnego sposobu komponowana, który uczynił metal czymś tak wspaniałym w latach 80. i 90." - napisali muzycy The Charm The Fury, w którym przy mikrofonie stoi Caroline Westendrop.

Następca debiutanckiej płyty "A Shade Of My Former Self" z 2013 roku (wydanej przez francuską Listenable Records) ukaże się już w barwach nowej wytwórni, Arising Empire, oddziału Nuclear Blast Records.

Premierę "The Sick, Dumb & Happy" zaplanowano na 17 marca.

Album promuje już teledysk "Down On The Ropes", który możecie zobaczyć poniżej:

Wideo THE CHARM THE FURY - Down On The Ropes (OFFICIAL VIDEO)

Oto tytuły utworów albumu "The Sick, Dumb & Happy":

1. "Down On The Ropes"

2. "Echoes"

3. "Weaponized"

4. "No End In Sight"

5. "Blood And Salt"

6. "Corner Office Maniacs"

7. "The Future Need Us Not"

8. "Silent War"

9. "The Hell In Me"

10. "Songs Of Obscenity"

11. "Break And Dominate".