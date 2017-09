The Allman Brothers Band: Johnny Sandlin nie żyje

W wieku 72 lat zmarł Johnny Sandlin, producent i muzyk sesyjny współpracujący z grupą The Allman Brothers Band.

Johnny Sandlin wyprodukował album "Brothers and Sisters" The Allman Brothers Band /

Johnny Sandlin zmarł na raka w swoim rodzinnym mieście Decatur w stanie Alabama.

Muzyczną karierę rozpoczął jako członek grupy The Five Men-Its, która połączyła się z braćmi Duane i Greggiem Allmanami, by przekształcić się w Hour Glass.

To z tej formacji pod koniec lat 60. powstał The Allman Brothers Band, czołowy przedstawiciel southern rocka.

Sandlin wówczas zajął się pracą w Capricorn Records. Razem z The Allman Brothers współodpowiadał za brzmienie takich płyt, jak "At Fillmore East" i "Eat a Peach" (miksy) oraz "Borthers and Sisters" i "Win, Lose or Draw" (produkcja).

Pracował także z m.in. Widespread Panic, Johnnym Jenkinsem, Chuckiem Leavellem i Greggiem Allmanem.

W 2016 r. producent został wprowadzony do the Alabama Music Hall of Fame.