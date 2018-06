Teyana Taylor z nową płytą. "K.T.S.E." trafiło do sieci

Podopieczna Kanye Westa w wytwórni GOOD Music Teyana Taylor, wypuściła do sieci swój drugi album studyjny "K.T.S.E.".

Nowy album Teyany Taylor trafił na serwisy streamingowe /Eduardo Munoz Alvarez / AFP

"K.T.S.E." (skrót odczytywany jako "Keep The Same Energy") to drugi album Teyany Taylor. Jego poprzednik "VII" ukazał się w 2014 roku.

Krążek wyprodukował Kanye West, który w ostatnim czasie oprócz wypuszczenia swoich płyt, maczał też palce w nowych wydawnictwach Nasa ("Nasir") oraz Pusha-T ("DAYTONA").

Na płycie Teyany znalazło się osiem utworów, gościnnie pojawili się na niej m.in. Kanye West i Ty Dolla Sign. W tworzeniu tekstów wokalistkę wsparli m.in. Mykki Blanco i 070 Shake.

Co ciekawe jeszcze dzień przed premierą West pracował nad brzmieniem płyty swojej koleżanki. Cały materiał miał premierę na specjalnej imprezie w Los Angeles.