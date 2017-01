Teyana Taylor: Program ćwiczeń oparty na "Fade"

Wokalistka i modelka, która wystąpiła w teledysku Kanye Westa "Fade", obecnie promuje swój własny program ćwiczeń nazwany "Fade 2 Fit".

Teyana Taylor w branży muzycznej działa od 2007 roku, jednak dopiero w 2016 roku media szerzej zainteresowały się jej osobą. Sporą popularność przyniósł jej występ w klipie Kanye Westa "Fade". Wokalistka pojawiła się z nim nago ze swoim mężem, Imanen Shrumpetem.

Taylor w rozmowie z "Vogue" opowiedziała o powstawaniu klipu. Choreografia z "Fade" początkowo była przeznaczona do klipu Beyonce "End of Time", ale ostatecznie gwiazda nie mogła jej wykonać, gdyż była w ciąży.

"Ta chwila właśnie z nim, sprawiła, że scena była jeszcze bardziej pikantna i zmysłowa" - opowiadała o nagich scenach z mężem Teyana.

Obecnie, na fali popularności klipu Teyana stworzyła specjalny program treningowy, inspirowany tańcem z "Fade". Jak przyznaje modelka, ćwiczenia z "Fade 2 Fit" może wykonywać każdy.

"Wszystko, czego potrzebujesz, to lekkie wsparcie i pokazanie, jak to robić. I właśnie po to jestem" - stwierdziła Teyana Taylor.

"Ludzie czują się onieśmieleni, kiedy widzą moją choreografię, a ja mam podobnie, kiedy widzę, jak ludzie na siłowni robią swoje wymyślne sztuczki. Wyglądają na łatwe, ale takie nie są" - dodała.



