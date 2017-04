Ten Typ Mes w wersji Krzysztofa Ibisza robi furorę

Pod koniec marca polskich internautów rozbawił Krzysztof Ibisz, który na antenie Radia Kampus przeczytał fragment "Trze'a było" Tego Typa Mesa. Jednak znany prezenter telewizyjny nie był pierwszą gwiazdą, która wzięła udział w takiej zabawie.

Krzysztof Ibisz rozbawił internautów /Mariusz Grzelczak /Reporter

W jednej z audycji Radia Kampus gość programu, Krzysztof Ibisz, zinterpretował utwór Tego Typa Mesa z płyty "Trzeba było zostać dresiarzem" pt. "Trze'a było".



Wideo Krzysztof Ibisz czyta Tego Typa Mesa

Wideo 01. Ten Typ Mes - Trze'a było - Trzeba było zostać dresiarzem

Reklama

Sprawdź tekst utworu "Trze'a było" w serwisie Teksciory.pl!

Nagranie zdobyło na Facebooku ponad 60 tys. wyświetleń, a skomentował je nawet sam raper (pisownia oryginalna):

"Haha zawsze go lubiłem! Co za flow, dawaj do Alko (Alkopoligamii - przyp. red.) małolacik" - napisał Mes.

Nagranie z udziałem Ibisza było kolejnym, w którym znane osoby czytały teksty piosenek. Ponad 45 tys. wyświetleń na Youtube zdobyło nagranie z Karolem Strasburgerem czytającym tekst "6 zer" Taco Hemingwaya.

Własną wersję "Kaktusa" Bovskiej przedstawił na antenie natomiast Hardkorowy Koksu.



Karol Strasburger czytający "6 zer":



Wideo Karol Strasburger czyta Taco Hemingwaya

Clip Taco Hemingway 6 zer prod. Rumak

Sprawdź tekst utworu "6 zer" w serwisie Teksciory.pl!

Hardkorowy Koksu i "Kaktus":



Wideo Hardkorowy Koksu czyta Bovską

Clip Bovska Kaktus

Sprawdź tekst utworu "Kaktus" w serwisie Teksciory.pl!