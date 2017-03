Teletubisie rapują "Get Ur Freak On" Missy Elliott

To prawdopodobnie nowy hit sieci. Robert Jones zestawił popularny serial dla dzieci "Teletubisie" z przebojem Missy Elliott "Get Ur Freak On".

Teletubisie rapują przebój Missy Elliott /INTERFOTO USA/SIPA /East News

Pochodzący z Las Vegas Robert Jones to youtuber oraz twórca wielu kompilacji dotyczących filmów.

12 marca Jones opublikował na swoim kanale teletubisiową wersję teledysku do przeboju raperki Missy Elliott "Get Ur Freak On". O nagraniu napisali już w serwisach Huffington Post, Mashable i A.V. Club. Wideo do tej pory obejrzano ponad 60 tys. razy.

Bardzo podobny filmik twórca opublikował rok temu. Wtedy to teletubisie tańczyły do utworu Die Antwoord "I Fink U Freeky" (2,7 miliona wyświetleń w rok).

Przebój "Get U Freak On" raperki pochodzi z płyty "Miss E... So Addictive" z 2001 roku.



Zobacz teletubisiowy klip do "Get Ur Freak On":

Wideo The Teletubbies Perform "Get Ur Freak On" by Missy Elliott

Oryginalny teledysk:



Clip Missy Elliott Get Ur Freak On