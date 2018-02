Telekamery Tele Tygodnia 2018: Michał Szpak najlepszym jurorem

W poniedziałek, 12 lutego, poznaliśmy laureatów 21. edycji Telekamer Tele Tygodnia. Z nagrodą w kategorii juror galę opuścił Michał Szpak.

Michał Szpak został najlepszym jurorem /Tricolors / East News

Uroczyste ogłoszenie wyników 21. edycji Telekamer Tele Tygodnia i wręczenie statuetek odbyło się w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie.

Reklama

Głosujący zdecydowali, że najlepszym jurorem był Michał Szpak. Wokalista, który pełnił funkcję trenera wokalnego w programie "The Voice of Poland" o Telekamerę Tele Tygodnia rywalizował z Tomsonem i Baronem ("The Voice of Poland"), Agustinem Egurrolą ("Mam talent"), Rafałem Maślakiem ("Supermodelka Plus Size") oraz Małgorzata Walewską ("Twoja twarz brzmi znajomo").

Michał Szpak sprawdził się w roli jurora wyśmienicie. Mimo że wiele osób w niego nie wierzyło, odniósł spektakularny sukces, prowadząc do zwycięstwa swą podopieczną - Martę Gałuszewską.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Szpak - sceniczny kameleon INTERIA.PL

Więcej o Telekamerach Tele Tygodnia przeczytasz w serwisie Film!